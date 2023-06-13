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Военный Фокус Российско-украинская война

Следил за подготовкой к контрнаступлению: на Днепропетровщине задержали агента ФСБ (фото)

СБУ
Фото: СБУ | В Днепропетровской области задержали агента ФСБ, завербованного "дистанционно"

Подозреваемый наблюдал за местами базирования ВСУ и при помощи мессенджера сообщал "куратору" о количестве личного состава и военной техники, которую готовят к переброске на фронт.

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В Днепропетровской области Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который шпионил за центрами подготовки Вооруженных сил Украины к контрнаступлению. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram.

Отмечается, что задержанный по указанию ФСБ собирал разведданные о местах дислокации Сил обороны в районах Днепра, Каменского и Новомосковска.

"Основной его задачей было получение информации о военных полигонах и тренировочных центрах, где осуществляют подготовку подразделения ВСУ", – говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина, в первую очередь, пытался установить приблизительное количество личного состава и военной техники украинских войск, которые готовятся к возможной переброске на линию фронта. Для этого он выходил на местность и скрыто наблюдал за местами базирования ВСУ.

Также установлено, что за каждое выполненное задание "куратор" перечислял деньги на банковскую карточку фигуранта.

задержание, агент ФСБ, Украина Fullscreen
агент ФСБ, Украина Fullscreen
агент ФСБ, Украина Fullscreen
задержание, агент ФСБ, Украина
агент ФСБ, Украина
агент ФСБ, Украина

В СБУ сообщают, что российские спецслужбы два месяца назад "дистанционно" завербовали 42-летнего местного жителя и присвоили ему оперативный псевдоним "Геральт".

"В поле зрения агрессора он попал из-за своих неоднократных антиукраинских комментариев в одном из прокремлевских Telegram-каналов", – говорится в публикации.

С целью конспирации, российский агент создал несколько анонимных аккаунтов в мессенджере, где и передавал разведданные.

В пресс-службе отметили, что во время обыска у него дома обнаружены мобильный телефон и компьютер, содержащие доказательства, подтверждающие его вину.

Задержанному объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, 23 мая в СБУ сообщили, что в Черкассах взяли с поличным агента российской разведки прямо во время видеосъемки. Злоумышленник собирал данные о местах базирования и перемещения украинских военных и систем ПВО.

12 мая в СБУ написали, что в Краматорске Донецкой области задержали двух вражеских информаторов, наводивших российские ракеты на локации украинских военных.