Стежив за підготовкою до контрнаступу: на Дніпропетровщині затримали агента ФСБ (фото)

Підозрюваний спостерігав за місцями базування ЗСУ та за допомогою месенджера повідомляв "куратору" про кількість особового складу та військової техніки, що готують до перекидання на фронт.

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На Дніпропетровщині Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який шпигував за центрами підготовки Збройних сил України до контрнаступу. Про це пресслужба відомства повідомила у Telegram.

Зазначається, що затриманий за вказівкою ФСБ збирав розвіддані про місця дислокації Сил оборони в районах Дніпра, Кам'янського та Новомосковська.

"Основним його завданням було отримання інформації про військові полігони та тренувальні центри, де здійснюють підготовку підрозділу ЗСУ", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, чоловік насамперед намагався встановити приблизну кількість особового складу та військової техніки українських військ, які готуються до можливого перекидання на лінію фронту. Для цього він виходив на місцевість та приховано спостерігав за місцями базування ЗСУ.

Також встановлено, що за кожне виконане завдання "куратор" перераховував гроші на банківську картку фігуранта.

У СБУ повідомляють, що російські спецслужби два місяці тому "дистанційно" завербували 42-річного місцевого мешканця та дали йому оперативний псевдонім "Геральт".

"У поле зору агресора він потрапив через свої неодноразові антиукраїнські коментарі в одному з прокремлівських Telegram-каналів", – йдеться у публікації.

З метою конспірації, російський агент створив кілька анонімних облікових записів у месенджері, де й передавав розвіддані.

У пресслужбі зазначили, що під час обшуку у нього вдома виявлено мобільний телефон та комп'ютер, які містять докази, що підтверджують його провину.

Затриманому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Тепер йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, 23 травня в СБУ повідомили, що в Черкасах взяли на місці злочину агента російської розвідки прямо під час відеозйомки. Зловмисник збирав дані про місця базування та переміщення українських військових та систем ППО.

12 травня в СБУ написали, що в Краматорську Донецької області затримали двох ворожих інформаторів, які наводили російські ракети на локації українських військових.