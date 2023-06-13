Крутой маневр: в Майами самолет B-2 Spirit неожиданно пролетел над жилыми домами (видео)

Самолет совершил динамичный и впечатляющий маневр на глазах у публики в рамках авиационного фестиваля, который проходил на пляже Майами-Бич.

В сети появилось видео на котором стелс-бомбардировщик B-2 Spirit неожиданно появился в небе над Майами. Боевой самолет пролетел низко над жилыми домами, совершив крутой, очень динамичный и впечатляющий маневр на глазах у удивленной публики. Кадры были сняты оператором Джозефом Леви и обнародованы на YouTube-канале The War Zone.

Видео было снято на авиационном фестивале в Майами, который проходил на пляже Майами-Бич в праздник Дня поминовения. Этот пролет стал одним из первых крупных мероприятий, во время которых B-2 смогли принять участие после того, как полгода самолет простоял на земле из-за аварии в декабре 2022 года.

Комментируя событие обозреватели The Drive пишут, что низкий пролет и воздушный маневр стратегического бомбардировщика выглядит впечатляющим, несмотря на 35-летний возраст этой машины.

"Если вы когда-нибудь видели B-2, пролетающий низко над местностью, вы знаете, что это может быть уникальным и несколько поразительным зрелищем. Ничто в авиации не похоже на большой стелс-бомбардировщик "летающее крыло" компании Northrop, особенно когда его профиль виден вдали во время разворота", — говорится в публикации.

Журналисты отметили, что на вооружении ВВС США находится всего 18 единиц B-2 и они еще будут оставаться в строю по меньшей мере до 2030 года, то есть до тех пор, пока их не начнет заменять бомбардировщик B-21 Raider.

Ранее сообщалось, что американская корпорация Northrop Grumman представила свой бомбардировщик нового поколения B-21 Raider. Разработчики утверждают, что B-21 — это самый передовой военный самолет из когда-либо созданных, продукт новаторских инноваций и технологического совершенства.

23 мая в прессу просочилась информация о возможностях нового секретного бомбардировщика B-21, который разрабатывается армией США. По некоторым данным, самолет способен выполнять беспилотніе миссии и даже управлять другими БПЛА, что позволит увеличить боевые возможности и выживаемость бомбардировщика в воздушном пространстве противника.