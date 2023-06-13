"Стирают с лица земли": россияне пытаются вернуть освобожденную Макаровку, — спикер ВСУ (видео)

По словам капитана Валерия Шершня, российские войска уничтожают населенный пункт, применяя авиацию и артиллерию. Даже были попытки использовать "Солнцепек".

Спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления капитан ВСУ Валерий Шершень рассказал, что россияне пытаются вернуть контроль над деоккупированным населенным пунктом Макаровка Донецкой области. Об этом военнослужащий рассказал в эфире телемарафона.

"Российские захватчики пытаются вернуть деоккупированное село Макарова, стирая его с лица земли, применяя авиацию, артиллерию. Даже были попытки задействовать "Солнцепек"", — рассказал представитель ВСУ.

По его словам, морпехи 35-й бригады в населенном пункте проводят стабилизационные мероприятия. В районе наблюдается движение военнослужащих из подразделений "Z", однако их наступательные действия безуспешны.

Напомним, что в "Азове" вспомнили, как впервые освобождали Мариуполь 9 лет назад при недостатке вооружений и без подготовки.

Накануне, 12 июня, сообщалось, что США в спешном порядке поставят Украине новые БМП и бронемашины Strykers, потому что Украина потеряла 15% имеющихся БМП Bradley. Всего их поставили около сотни. Аналитики объяснили такой расход БМП тем, что это эти системы — наиболее безопасный способ доставить военных на поле боя.

Также сообщалось, что комбат Нацгвардии рассказал, как россияне направили в атаку на окоп одновременно 10 танков.

Майор Петр Кузик, командующий батальоном "Свобода", видит в этом роль медийной составляющей и огласки в пресс, которая предшествовала наступлению украинских войск.