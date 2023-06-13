После поражений в Донецкой области: Кадыров заявил, что "Ахмат" хочет в приграничные районы РФ

Глава Чечни сообщил, что у него есть план, как обезопасить приграничные районы России от ДРГ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обеспокоился ситуацией в Белгородской области и заявил о готовности отправить туда для борьбы с украинскими ДРГ своих бойцов из подразделения "Ахмат". Об этом Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, рассказывая о встрече его представителя с губернатором Белгородщины Вячеславом Гладковым.

"На повестку дня были вынесены вопросы взаимодействия в рамках предотвращения диверсионных вылазок со стороны укронацистских вооруженных формирований в приграничных районах. В этой работе будут привлечены бойцы батальона "Запад-АХМАТ" Минобороны России, которые в тесном контакте с другими российскими подразделениями займутся решением, – написал глава Чечни.

Пропагандистский телеграм-канал "Военный осведомитель", отслеживающий военные действия в Украине, распространил заявление Кадырова.

"Рамзан Кадыров заявил, что бойцы батальона "Ахмат" вместе с другими подразделениями РФ займутся решением предотвратить вылазки ДРГ в приграничных районах", — говорится в сообщении.

Реакция подписчиков телеграм-канала на заявления Кадырова о намерениях навести порядок в приграничных регионах Украины не заставила себя ждать. Большинство из них "усомнились" в военной мощи кадыровцев, особенно на фоне того, что на днях в тылу ВСУ беспощадно помолотили "ахматовцев" в тренировочном лагере в Донецке. После чего 56 кадыровцев отправились домой в "черных" пакетах.

Сам Кадыров в своем телеграм-канале сообщил, что они "выработали наиболее эффективные меры взаимодействия, которые позволят существенно усилить безопасность на приграничных территориях".

"Уверен, что с учетом высокой боеспособности батальона "Запад-АХМАТ" поставленные перед подразделением цели будут достигнуты без особого труда", — выразил надежду Кадыров.

31 мая глава Кадыров заявил, что им "надоело ждать и они идут в наступление". По его словам, на Марьинское направление передислоцировали боевиков подразделения спецназначения "Ахмат", а также полка "Север-Ахмат".

Напомним, что Кадыров подставил Китай и похвастался купленными у него броневиками для войны против Украины. По словам главы Чечни, с начала большой войны захватчикам купили более тысячи единиц военной техники. Бронеавтомобили "Тигр" могут стать первой боевой техникой, которую Россия купила у Китая.

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали в Украине сына предателя чеченского народа Ямадаева. Он пришел убивать украинцев в составе ЧВК "Вагнер".