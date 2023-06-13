Готовятся к ядерной войне: олигархи в России строят имения под землей, – OSINT-аналитики (видео)

Одно из имений за колючей проволокой отыскали в Шацком районе Рязанской области РФ. В нем есть много воздухоотводов, плотные ставни и трава на крыше для маскировки.

Российские олигархи строят подземные убежища на случай возможной ядерной войны. К такому выводу пришли 13 июня аналитики проекта OsintFlow.

Специалисты отыскали в Шацком районе Рязанской области возле поселка Выша имения за колючей проволокой. Основная часть здания при этом расположена под землей.

Как утверждается, в указанном имении нет ни газа, ни электроэнергии.

На видео можно разглядеть большое количество воздухоотводов в помещении, траву на крыше с целью маскировки и плотные ставни. А недалеко от здания разместили большой запас дров.

Имение находится возле поселка Выша Рязанской области

"Пока дураки воюют, те, кто умнее и побогаче начали готовиться к разным сценариям", — заметили авторы материала.

Напомним, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о достаточном количестве ядерного вооружения для сдерживания РФ и Китая.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко 13 июня грозился использовать ядерное оружие, если увидит угрозу для Беларуси.