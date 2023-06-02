Лучший подход: у США достаточно ядерных ракет, чтобы сдерживать Китай и РФ одновременно, — СМИ

В Пентагоне, как пишут журналисты, считают, что к 2035 году Китай, вероятно, увеличит свой ядерный арсенал более чем втрое до 1500 боеголовок.

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В США считают, что им не нужно больше ядерного оружия, чтобы сдерживать Россию и Китай одновременно. Так, ядерные силы Штатов обладают "передовым потенциалом". ОБ этом сказал советник по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет Reuters.

Салливан заявил, что Вашингтон будет соблюдать ограничения на стратегические ядерные вооружения, установленные в новом договоре СНВ 2010 года, до истечения срока действия документа в 2026 году. Но только есть РФ будет делать то же самое. При этом Штаты стремятся к переговорам как с Россией, так и с Китаем.

По словам журналистов, слова Салливана являются предложением Пекину и Москве устранить "крупные трещины" в глобальной системе безопасности, которая существует уже много лет для предотвращения ядерной войны.

Издание пишет, что Китай, находящийся в напряженном противостоянии с Соединенными Штатами из-за Тайваня, отказался участвовать в диалоге по снижению риска конфликта с Вашингтоном и на этой неделе отказался от переговоров между министров обороны.

В Пентагоне считают, что к 2035 году Китай, вероятно, увеличит свой ядерный арсенал более чем втрое до 1500 боеголовок. Россия, которая пригрозила применить ядерное оружие в войне против Украины, в феврале заявила, что приостанавливает участие в новом СНВ.

По словам Салливана, Соединенные Штаты реализуют "новые стратегии", чтобы справиться с новыми вызовами. Среди них модернизация уже существующих систем вооружения, так и создание новых неядерных средств сдерживания, включая гиперзвуковые ракеты.

"Соединенным Штатам нет необходимости наращивать наши ядерные силы, чтобы превосходить по численности наших конкурентов, чтобы успешно их сдерживать… Скорее, сдерживание означает, что у нас есть "лучший" подход, а не "больше", — отметил Салливан.

Напомним, что политический аналитик, эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков рассказал Фокусу, что российское ядерное оружие может и не появиться в Беларуси. Кремль угрожал переместить ядерное оружие в Калининград, непосредственно к границам НАТО и в Крым – там даже подготовили хранилище, но ничего из этого не реализовано.

Кроме того, майор швейцарской армии Клод Мейер рассказал, что произойдет, если Путин решится ударить по Украине ядерным оружием. Он заявил, что эффективно применять тактическое ядерное оружие на поле боя в Украине сложно. Чтобы достигнуть результата, Кремлю придется нанести несколько ударов.