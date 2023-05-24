Эксперт рассказал, что произойдет, если Путин решится ударить по Украине ядерным оружием

По словам майоре армии Швейцарии Клода Мейера, эффективно применять тактическое ядерное оружие на поле боя в Украине сложно. Чтобы достигнуть результата, Кремлю придется нанести несколько ударов.

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Применение любого вида ядерного оружия президентом РФ Владимиром Путиным будет означать смену парадигмы, особенно в связи с неизбежным риском эскалации. Многие аналитики пытаются смоделировать, что может произойти, если в Кремле решатся на такой шаг. Об этом пишет майор швейцарской армии Клод Мейер для издания Neue Zürcher Zeitung.

Сообщается, что есть признаки того, что Кремль считает эту войну почти экзистенциальной. Кроме того, российская армия показала себя очень ограниченной в своих возможностях. Однако аналитики до сих пор склоняются к тому, что ядерный удар по Украине – маловероятный сценарий развития событий.

В материале сказано, что эффект от ядерного оружия зависит от места детонации. Если взрыв произойдет на земле, то радиоактивное заражение будет намного выше, а если разнесется ветром, то охватит большую площадь.

Кроме того, как пишет издание, последствия ядерного удара сильно зависят от применяемого оружия, способа его применения, местоположения цели и условий в момент его срабатывания. На степень радиоактивных осадков, в свою очередь, влияет взрывная мощность оружия, высота взрыва и погодные условия.

"В целом различают кратковременные и долговременные последствия взрыва. К первым относятся вспышка света и тепловое излучение, ударная волна, радиационный ливень и ядерный электромагнитный импульс. К долгосрочным последствиям относятся нейтронно-индуцированное излучение и ионизирующее излучение радиоактивных осадков", — говорится в материале.

Сообщается, что если Путин решится на применение ядерного оружия, то ему придется соблюдать безопасную дистанцию ​​в несколько километров.

"В Украине фронт очень длинный и силы рассредоточены. Поэтому эффективно применять тактическое ядерное оружие на этом поле боя сложно. Достижение желаемого оперативного эффекта — например, прекращение украинских контратак — вероятно, потребует применения множественного тактического ядерного оружия", — сказано в материале.

Также издание пишет, что Кремль может рассмотреть возможность нанесения ядерного удара по украинским населенным пунктам или объектам критической инфраструктуры. Однако маловероятно, что у РФ получится достичь хоть каких-то целей таким путем.

Что касается опасности для ядерных электростанций, которые находятся на территории Украины, то их реакторы снабжены толстой бетонной оболочкой. Она предназначена для удержания радиоактивности в случае аварии. Поэтому опасности взрыва водорода нет. Тем не менее аварию исключать нельзя, если РФ нанесет удар тактическим ядерным оружием. Однако последствия будут не такими масштабными, как, к примеру, при взрыве реактора в Чернобыле в 1986-м году.

Напомним, что 4 мая бывший глава "Роскосмоса", советник по технической части армии России Дмитрий Рогозин заявил, что РФ имеет право нанести по Украине ядерный удар. Он отметил, что Киев получил серьезное тяжелое вооружение, оккупанты могут не вынести натиск. Исходя из военной доктрины, российская армия должна применить тактическое ядерное оружие.

16 мая постпред РБ в ООН заявил, что в Беларусь еще не завезли ядерное оружие. Валентин Рыбаков подчеркнул, что это просто объявление о намерении и ничего в практическом смысле не было сделано в этом отношении.