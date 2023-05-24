Експерт розповів, що станеться, якщо Путін наважиться вдарити по Україні ядерною зброєю

За словами майора армії Швейцарії Клода Меєра, ефективно застосовувати тактичну ядерну зброю на полі бою в Україні складно. Щоб досягти результату, Кремлю доведеться завдати кількох ударів.

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Застосування будь-якого виду ядерної зброї президентом РФ Володимиром Путіним означатиме зміну парадигми, особливо через неминучий ризик ескалації. Багато аналітиків намагаються змоделювати, що може статися, якщо в Кремлі наважаться на такий крок. Про це пише майор швейцарської армії Клод Меєр для видання Neue Zürcher Zeitung.

Повідомляється, що є ознаки того, що Кремль вважає цю війну майже екзистенційною. Крім того, російська армія показала себе дуже обмеженою у своїх можливостях. Проте аналітики досі схиляються до того, що ядерний удар по Україні є малоймовірним сценарієм розвитку подій.

У матеріалі сказано, що ефект ядерної зброї залежить від місця детонації. Якщо вибух станеться на землі, то радіоактивне зараження буде набагато вищим, а якщо рознесеться вітром, то охопить велику площу.

Крім того, як пише видання, наслідки ядерного удару сильно залежать від застосовуваної зброї, способу її застосування, розташування мети та умов у момент її спрацьовування. На ступінь радіоактивних опадів впливає вибухова потужність зброї, висота вибуху та погодні умови.

"Загалом розрізняють короткочасні та довготривалі наслідки вибуху. До перших відносяться спалах світла та теплове випромінювання, ударна хвиля, радіаційна злива та ядерний електромагнітний імпульс. До довгострокових наслідків відносяться нейтронно-індуковане випромінювання та іонізуюче випромінювання радіоактивних опадів", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що якщо Путін зважиться на застосування ядерної зброї, то йому доведеться дотримуватися безпечної дистанції в кілька кілометрів.

"В Україні фронт дуже довгий і сили розосереджені. Тому ефективно застосовувати тактичну ядерну зброю на цьому полі бою складно. Досягнення бажаного оперативного ефекту — наприклад, припинення українських контратак — ймовірно, вимагатиме застосування множинної тактичної ядерної зброї", — сказано в матеріалі.

Також видання пише, що Кремль може розглянути можливість завдання ядерного удару по українських населених пунктах або об'єктах критичної інфраструктури. Однак малоймовірно, що РФ вдасться досягти хоч якихось цілей таким шляхом.

Щодо небезпеки для ядерних електростанцій, що знаходяться на території України, то їх реактори забезпечені товстою бетонною оболонкою. Вона призначена для утримання радіоактивності у разі аварії. Тож небезпеки вибуху водню немає. Проте аварію виключати не можна, якщо РФ завдасть удару тактичною ядерною зброєю. Однак наслідки будуть не такими масштабними, як, наприклад, під час вибуху реактора в Чорнобилі 1986 року.

Нагадаємо, що 4 травня колишній глава "Роскосмосу", радник з технічної частини армії Росії Дмитро Рогозін заявив, що РФ має право завдати по Україні ядерного удару. Він зазначив, що Київ отримав серйозне важке озброєння, окупанти можуть не витримати тиску. Виходячи з військової доктрини, російська армія має застосувати тактичну ядерну зброю.

16 травня постпред РБ в ООН заявив, що до Білорусі ще не завезли ядерну зброю. Валентин Рибаков підкреслив, що це просто оголошення про намір і нічого в практичному сенсі не було зроблено щодо цього.