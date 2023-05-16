"Це була просто заява": до Білорусі ще не завезли ядерну зброю, — постпред РБ в ООН

Валентин Рибаков підкреслив, що це просто оголошення про намір і нічого в практичному сенсі не було зроблено.

Related video

Тактичну ядерну зброю з Росії до Білорусі ще не доставили. Про це заявив під час дебатів ООН постійний представник РБ при організації Валентин Рибаков сьогодні, 16 травня.

Він також заявив, що заява Путіна про цей намір була "просто заявою".

"Це оголошення про розміщення тактичної ядерної зброї в Республіці Білорусь — насамперед це просто заява. Нічого в практичному сенсі не було зроблено щодо цього", — сказав він.

Президент РФ Володимир Путін 25 березня заявив про те, що Росія з 3 квітня розпочинає будівництво сховища для ядерної зброї на території Білорусі. За словами глави Кремля, роботи мають завершитись 1 липня 2023 року.

Нагадаємо, 4 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про те, що Білорусь отримала комплекс "Іскандер-М", здатний запускати ядерні ракети. Він додав, що використовувати ядерні засоби ураження можуть і частина літаків білоруської штурмової авіації. Усі ці заходи російське військове командування пояснює захистом безпеки "Союзної держави".

Ми також писали про те, що 2 квітня Олексій Данілов заявив про те, що Китай не дозволить РФ розмістити ядерну зброю у Білорусі. Заяви Путіна про розміщення ядерної зброї РФ на території Білорусі секретар РНБО вважає шантажем, щоб змусити США погодитися на певні переговори з Росією.

Фокус 31 березня детально аналізував "ядерні" погрози Путіна та Лукашенка. Деякі експерти впевнені, що світ опинився перед новим етапом військової ескалації.