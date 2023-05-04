"Зупинимо контрнаступ ЗСУ": Рогозін заявив про право РФ на ядерний удар (відео)

Київ отримав серйозне важке озброєння, окупанти можуть не витримати натиск. Виходячи з військової доктрини, російська армія має застосувати тактичну ядерну зброю, заявив ексголова "Роскосмосу".

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Росія має повне право на застосування тактичної ядерної зброї для відбиття контрнаступу Збройних сил України. Про це сказав 4 травня колишній глава "Роскосмосу", радник із технічної часті армії Росії Дмитро Рогозін у своєму відеозверненні в Telegram.

Рогозін заявив, що на момент запису відео перебував на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

"Погода у Запорізькій області стабільна. Ми зараз під ковпаком Мюллера — всі супутники США і країн НАТО нас оглядають. Наші супутники теж працюють", — зазначив він.

За оцінками радника, залишилося кілька днів до початку контрнаступу ЗСУ. Київ отримав серйозне важке озброєння, перший удар буде далекобійними системами Himars із нальотом дронів і проходом важких танків.

"Наше завдання — закопатися в підготовлений укріпрайон. Витримати перший ракетний удар, мінімізувати втрати та зустріти танки ПТУРами", — продовжив Рогозін.

Відповідно до військової доктрини, російська армія має повне право на застосування тактичної ядерної зброї (ТЯЗ), зауважив він.

"Це вирівнювач, коли буде очевидна невідповідність у силах та засобах звичайних озброєнь. Найкращим методом для руйнування наступу буде застосування ТЯЗ зі зрозумілими наслідками. Іншого варіанту немає", — сказав ексголова "Роскосмосу".

Нагадаємо, що речниця МЗС Росії Марія Захарова 27 квітня заявила про можливість використання ядерної зброї при загрозі існування РФ. Захарова впевнена, що ЗСУ можуть випробувати ядерну бомбу.

Секретар РНБО Олексій Данілов 26 квітня зазначав, що Кремль загрожує ядерною зброєю щоразу, коли розуміє неможливість перемоги над ЗСУ у бою.

Фокус 3 травня коротко викладав розслідування журналістів "Суспільного" щодо діяльності Рогозіна. Ексголова "Роскосмосу" часто критикував російських топчиновників. Наприклад, міністра оборони РФ Сергія Шойгу він називав "козлом", а його дочка Ксенію — ідіоткою.