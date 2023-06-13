Втрое мощнее, чем в Хиросиме и Нагасаки: Лукашенко рассказал, какое оружие получил от РФ (видео)

Беларусь не будет воевать с США, поэтому ей хватит тактического ядерного оружия. Миллион человек погибнет сразу, если взорвется российская бомба, заявил Александр Лукашенко.

Россия передала Беларуси ракеты и бомбы, которые втрое мощнее, чем примененные в Хиросиме и Нагасаки. Об этом сказал 13 июня в интервью Ольге Скабеевой белорусский политик Александр Лукашенко.

"Я у Путина требовал, чтобы он вернул ядерное оружие. Не надо стратегическое, зачем оно мне? С Америкой я не собираюсь воевать. Тактического вполне достаточно. "Искандер" бьет на 500 километров и больше. А у него боеголовка ядерная", — сообщил Лукашенко.

По словам диктатора, Беларусь всегда была целью Запада — ее якобы хотят порвать на куски с 1920 года.

"С ядерной страной еще никто не воевал. У нас ракеты и бомбы в три раза мощнее, чем в Хиросиме и Нагасаки. Там больше 80 тысяч мгновенно погибли от одного удара. А это одна бомба в три раза мощнее. Миллион человек погибнет сразу", — заявил он.

Лукашенко добавил, что в Беларуси есть большое количество хранилищ для ядерного оружия. На сегодня порядка 5-6 штук удалось восстановить, весь привезенный из России ядерній арсенал рассредоточат по Беларуси, добавил он

Согласовать с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону применение ядерного оружия — это "совершенно не вопрос и враги должны трепетать", резюмировал он.

Напомним, что 12 июня Лукашенко обещал без колебаний применить ядерное оружие в случае угрозы для Беларуси.

Договоренность о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия была достигнута 25 мая на встрече министра обороны РФ Сергея Шойгу и его белорусского коллеги Виктора Хренина.