Может отправиться на фронт: Виталий Козловский получил повестку и пойдет в ВСУ (фото)
Как рассказала менеджер артиста Юлия Бакуменко, ему вручили мобилизационную повестку, а потому скоро Козловский отправится в воинскую часть.
Известный украинский певец Виталий Козловский получил повестку и отправился в армию. Об этом он написал у себя в Instagram
"Вот и ко мне пришла повестка", — написал он.
Как рассказала менеджер исполнителя Юлия Бакуменко в комментарии сайту KP.UA, Козловский прошел медицинскую комиссию. В скором времени он отправится в воинскую часть.
"Это уже мобилизационная повестка, врученная после ВВК, с последующим вызовом в воинскую часть", — сказала она.
Напомним, что 11 июня стало известно, что в Ровно вручили повестку 8-летнему ребенку. Возмущенная мать поделилась, что представители ТЦК вручили повестку ее ребенку, который находился дома сам. В центре объяснили, что работник записал на повестке свой номер, чтобы связаться с отцом семьи.
Кроме того, 5 июня юрист объяснил, могут ли выдать повестку и мобилизовать студента. Эксперт Владислав Юрчак сказал, что право на отсрочку не дает "иммунитет" от получения повестки. Студентам все равно необходимо прийти в ТЦК, чтобы уточнить данные и предоставить справку об обучении.