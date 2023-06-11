В Ровно вручили повестку 8-летнему ребенку: в ТЦК рассказали свою версию инцидента (фото)

Возмущенная мать поделилась, что представители ТЦК вручили повестку ее ребенку, который находился дома сам. В центре объяснили, что работник записал на повестке свой номер, чтобы связаться с отцом семьи.

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В Ровно сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки выписали повестку мужчине, который с прошлого года служит в ВСУ, и вручили ее 8-летнему ребенку защитника. Об этом со ссылкой на мать Елену Супрунюк 7 июня сообщили в медиа "Ровенские новости".

"Хочу обратиться к представителям военкомата. По какому вы закону работаете? Где такое указано, что можно оставлять повестку 8-летнему ребенку? Мужчина служит в ВСУ с 1.03.2022 года, а представители военкомата вручили повестку 8-летнему ребенку, пока мама выбежала занести вещи в благотворительный фонд", — написала женщина.

Фото, предоставленные Еленой Супрунюк Фото: "Ровенские новости"

В ТЦК ответили на обвинение

Представительница Ровенского областного ТЦК и СП Татьяна Камеристова опровергла факт вручения повестки ребенку. Об этом известно из ее комментария журналистам "ТСН".

"Когда началось полномасштабное вторжение врага, этот мужчина, о котором идет речь, пришел в другой ТЦК (не по месту регистрации) и был призван с него. К нам эта информация тогда не поступила. Военные части часто не имеют времени сообщать нам", — отметила она.

Спикер объяснила, что представитель ТЦК записал на повестке номер телефона. То есть повестку ребенку не вручали, а только попросили передать маме информацию, чтобы она позже связалась с центром.

"Дверь открыл 8-летний ребенок, который был дома сам. Ребенок сказал, что папа служит. На повестке наш работник написал свой номер телефона для того, чтобы жена этого гражданина позвонила по телефону. Это было сделано для того, чтобы узнать от женщины, с какого времени и в какой части служит ее муж, и внести эти данные в учетные записи. То есть ребенку был передан записанный номер телефона", — заверила Камеристова.

Также она подчеркнула, что военный уже связался с ТЦК и не имеет никаких претензий.

"Стоит добавить, что работники ТЦК не могли знать, когда вернется женщина домой, поэтому не ждали ее под дверью", — сказала спикер.

Напомним, 9 июня участник киевской электронной группы Junket рассказал, что музыкантов возле одесского железнодорожного вокзала задержали работники ТЦК. Артисты планировали провести концерт и направить часть заработка ВСУ, но в клуб не доехали.

Недавно, 10 июня, президент Чехии Петр Павел провел встречу с украинкой, испытавшей буллинг в иностранной школе. Девушке плюнули в лицо одноклассники из-за критики РФ.