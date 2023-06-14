Бои на Донбассе и успехи ВСУ в Запорожской области: ситуация на фронте по областям (карта)
По информации аналитиков из ISW, российские оккупанты вновь пытались захватить село Макаровка Донецкой области, но были отброшены на прежние позиции.
Украинские военные продолжают успешные контрнаступательные действия и освобождают свою территорию от российской агрессии. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 14 июня и публикуется карта.
По данным экспертов, продвижения за последнюю неделю заметны сразу на нескольких направлениях.
Контрнаступление ВСУ: ситуация в Харьковской и Луганской областях
Российские оккупанты на этих направлениях не проводили никаких наступательных действия. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили о том, что наши защитники в районе Белогорвки и Раздоловки сумели отразить атаки противника и оккупанты вернулись обратно на исходные позиции.
Контрнаступление ВСУ: ситуация в Донецкой области
Украинские защитники продолжают наступать на северном и южном фронтах Бахмутского направления, в то время как силы российских оккупантов пошли в свою контратаку.
Замминистра обороны Анна Маляр отмечала, что ВСУ продвинулись на 250 метров в районе Берховского водохранилища и еще на 200 метров возле Торецка. Ожесточенные бои продолжаются рядом с Ягодным.
Также известно, что российские оккупанты перекидывают часть войск из Херсонской области в район Авдеевки, чтобы усилить направление, на котором они несут колоссальные потери. Также на линию Авдеевка-Донецк приехали чеченские подразделения "Ахмат".
Также были попытки вернуть под свой контроль Макаровку, которую несколько дней назад освободили украинские военные.
Контрнаступление ВСУ: Херсонская и Запорожская области
Войска ВС РФ накануне совершили наземные атаки возле административной границы Донецкой и Запорожской областей, но они оказались ограниченными.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что за прошедший день 13 июня на Бердянском направлении украинские бойцы прошли вперед на 500-1000 метров и освободили до 3 квадратных километров территории.
Напомним, 14 июня сообщалось, что ВСУ продвинулись вперед под Бахмутом и в Запорожской области. Общая площадь освобожденной территории на Бахмутском направлении, как утверждают аналитики, составляет 7,51 кв. километров.