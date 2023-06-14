Бои на Донбассе и успехи ВСУ в Запорожской области: ситуация на фронте по областям (карта)

По информации аналитиков из ISW, российские оккупанты вновь пытались захватить село Макаровка Донецкой области, но были отброшены на прежние позиции.

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Украинские военные продолжают успешные контрнаступательные действия и освобождают свою территорию от российской агрессии. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 14 июня и публикуется карта.

По данным экспертов, продвижения за последнюю неделю заметны сразу на нескольких направлениях.

Контрнаступление ВСУ: ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские оккупанты на этих направлениях не проводили никаких наступательных действия. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили о том, что наши защитники в районе Белогорвки и Раздоловки сумели отразить атаки противника и оккупанты вернулись обратно на исходные позиции.

В ISW рассказали о ситуации на фронте по областям Фото: ISW

Контрнаступление ВСУ: ситуация в Донецкой области

Украинские защитники продолжают наступать на северном и южном фронтах Бахмутского направления, в то время как силы российских оккупантов пошли в свою контратаку.

Замминистра обороны Анна Маляр отмечала, что ВСУ продвинулись на 250 метров в районе Берховского водохранилища и еще на 200 метров возле Торецка. Ожесточенные бои продолжаются рядом с Ягодным.

Также известно, что российские оккупанты перекидывают часть войск из Херсонской области в район Авдеевки, чтобы усилить направление, на котором они несут колоссальные потери. Также на линию Авдеевка-Донецк приехали чеченские подразделения "Ахмат".

Также были попытки вернуть под свой контроль Макаровку, которую несколько дней назад освободили украинские военные.

В ISW рассказали о ситуации на фронте по областям Фото: ISW

Контрнаступление ВСУ: Херсонская и Запорожская области

Войска ВС РФ накануне совершили наземные атаки возле административной границы Донецкой и Запорожской областей, но они оказались ограниченными.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что за прошедший день 13 июня на Бердянском направлении украинские бойцы прошли вперед на 500-1000 метров и освободили до 3 квадратных километров территории.

В ISW рассказали о ситуации на фронте по областям Фото: ISW В ISW рассказали о ситуации на фронте по областям Фото: ISW

Напомним, 14 июня сообщалось, что ВСУ продвинулись вперед под Бахмутом и в Запорожской области. Общая площадь освобожденной территории на Бахмутском направлении, как утверждают аналитики, составляет 7,51 кв. километров.