Бої на Донбасі та успіхи ЗСУ у Запорізькій області: ситуація на фронті по областях (карта)

За інформацією аналітиків із ISW, російські окупанти знову намагалися захопити село Макарівка Донецької області, але були відкинуті на колишні позиції.

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Українські військові продовжують успішні контрнаступальні дії та звільняють свою територію від російської агресії. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 14 червня та публікується карта.

За даними експертів, просування за останній тиждень помітні одразу на кількох напрямках.

Контрнаступ ЗСУ: ситуація у Харківській та Луганській областях

Російські окупанти на цих напрямках не проводили жодних наступальних дій. У Генеральному штабі Збройних сил України заявили про те, що наші захисники в районі Білогорiвки та Роздолівки зуміли відбити атаки супротивника та окупанти повернулися назад на колишні позиції.

В ISW розповіли про ситуацію на фронті по областях Фото: ISW

Контрнаступ ЗСУ: ситуація в Донецькій області

Українські захисники продовжують наступати на північному та південному фронтах Бахмутського напрямку, тоді як сили російських окупантів пішли у свою контратаку.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначала, що ЗСУ просунулися на 250 метрів у районі Берхівського водосховища та ще на 200 метрів біля Торецька. Запеклі бої продовжуються поряд із Ягідним.

Також відомо, що російські окупанти перекидають частину військ із Херсонської області до району Авдіївки, щоб посилити напрямок, на якому вони зазнають колосальних втрат. Також на лінію Авдіївка-Донецьк приїхали чеченські підрозділи "Ахмат".

У окупантiв були спроби повернути під свій контроль Макарівку, яку кілька днів тому звiльнили українські військові.

В ISW розповіли про ситуацію на фронті по областях Фото: ISW

Контрнаступ ЗСУ: Херсонська та Запорізька області

Війська ЗС РФ напередодні здійснили наземні атаки біля адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей, але вони виявилися обмеженими.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що за минулий день 13 червня на Бердянському напрямку українські бійці пройшли вперед на 500-1000 метрів та звільнили до 3 квадратних кілометрів території.

В ISW розповіли про ситуацію на фронті по областях Фото: ISW В ISW розповіли про ситуацію на фронті по областях Фото: ISW

Нагадаємо, 14 червня повідомлялося, що ЗСУ просунулися вперед під Бахмутом та у Запорізькій області. Загальна площа звільненої території на Бахмутському напрямку, як стверджують аналітики, становить 7,51 кв. кілометрів.