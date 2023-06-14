Обстрел Украины 14 июня: в Воздушных силах назвали количество сбитых целей (фото)

Российские оккупанты осуществляли пуск крылатых ракет из Черного моря и Ростовской области, а ударные БПЛА летели в направлении украинских городов с побережья Азовского моря.

Ночью 14 июня Вооруженные силы Российской Федерации ударили по военным и инфраструктурным объектам Украины крылатыми ракетами "Калибр" и Х-22, а также беспилотными летательными аппаратами иранского производства Shahed-136/131. Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Три из четырех "Калибров", запущенных по Одесской области, удалось сбить силами ПВО. Одна российская ракета попала в гражданский объект.

Оккупанты также атаковали Донбасс шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22 из 4-х дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Кроме того, ВС РФ использовали 10 дронов-камиказде Shahed-136/131 на юго-восточном направлении. Девять БПЛА уничтожено.

"Всего силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО составляющих Сил обороны Украины, во время этой ночной атаки уничтожено 12 воздушных целей", — подытожили в Воздушных силах.

Напомним, что в результате ракетной атаки ВС РФ по Одессе было зафиксировано возгорание в районе одного из бизнес-центров и попадание в складское помещение торговой сети.

Из-за "прилета" российской ракеты, в складском помещении вспыхнул масштабный пожар, 3 сотрудника склада погибли, еще 7 получили ранения. Около 1000 кв. м. здания разрушено.

Ранее, 13 июня, ВС РФ также нанесли 21 удар по Сумской области. В результате обстрела из ствольной артиллерии погибли 7 работников Гослесхоза, которые в это время ехали на автомобиле УАЗ.