Пострадал детский дом-интернат: ВС РФ обстреляли Сумскую область, есть жертвы (фото)

По данным Сумской ОВА, в результате обстрела из ствольной артиллерии погибли 7 работников Гослесхоза, которые в это время ехали на автомобиле УАЗ.

Related video

Во вторник, 13 июня, Вооруженные силы Российской Федерации 21 раз обстреляли Сумскую область. Всего за сутки в регионе был зафиксирован 101 взрыв. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в Telegram.

В ОВА отметили, что в результате российских атак пострадали Хотинская, Миропольская, Белопольская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Эсманская, Новослободская и Великописаревская общины.

Оккупанты били по Сумской области из минометов и ствольной артиллерии, а также нанесли ракетный удар с вертолета. Известно о повреждении магазина, хозяйственных зданий и частного жилого дома.

По данным администрации, в Шосткинском районе погибли 7 работников Гослесхоза, которые в это время двигались на автомобиле УАЗ. Под российским обстрелом также оказался детский дом-интернат в Белопольской общине.

"Когда подопечные интерната еще спали, изверги обстреляли помещение интерната из ствольной артиллерии. В результате обстрела произошло возгорание кровли актового зала интерната. К счастью, погибших и травмированных нет", — сообщил глава Сумской ОВА Владимира Артюх.

Все 135 подопечных интерната в безопасные места, 8 из них забрали к себе родители или опекуны.

ВС РФ ударили по интернату в Белопольской общине

Оккупанты повредили крышу детского дома-интерната

Напомним, что в ночь на 14 июня ВС РФ атаковали Одессу "Калибрами". По предварительным данным, две ракеты удалось сбить силами ПВО. Зафиксировано возгорание в районе одного из бизнес-центров и попадание в складское помещение торговой сети.

Ранее, 13 июня, российские оккупанты обстреляли поселок городского типа Белозерка в Херсонской области из артиллерии. Один из артиллерийских снарядов попал во двор церкви, в результате чего погиб один из священнослужителей, которому было 72 года.

Кроме того, 13 июня россияне обстреляли Кривой Рог. В результате "прилета" в пятиэтажный жилой дом погибли по меньшей мере десять человек. В городе объявили траур.