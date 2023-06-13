Ракетный удар по Кривому Рогу: количество погибших увеличилось, а в городе объявили День траура

В настоящее время в разрушенной многоэтажке продолжаются работы по разборке завалов. Известно, что там один человек.

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В Кривом Роге объявили траур по погибшим в результате ракетной атаки в ночь на 13 июня. Об этом сообщил глава ОО "Рада обороны Кривого Рога" Александр Вилкул.

"Завтра, 14 июня, в Кривом Роге объявлен День траура. По состоянию на 13.00 — десять человек погибли, один находится под завалами, 28 раненых, из них 12 в больницах города в среднем, тяжелом и очень тяжелом состоянии", — написал он.

В настоящее время спасатели продолжают работы по разборке завалов.

Ракетный удар по Кривому Рогу

В ночь на 13 июня ВС РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Один из ударов пришелся на 5-этажку по улице Героев АТО в одном из центральных районов города. В результате обстрела произошло возгорание. Взрывной волной повреждена война в домах и образовательных учреждениях.

На обстрел Кривого Рога отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что "российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей".

Спасатели в Кривом Роге достали из разрушенной многоэтажки кота Шамиля. Его владелица успела выбежать из дома, а ее мужа привалило дверью.