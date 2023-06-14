Популярнее Путина: интерес россиян к Пригожину резко вырос (инфографика)

Рост популярности владельца ЧВК "Вагнер" журналисты объясняют его конфликтом с Министерством обороны.

В мае российские пользователи интернета проявляли более чем в два раза больший интерес к поиску информации о владельце ЧВК "Вагнер" Евгении Пригожине, чем к поиску сведений о Владимире Путине. Это свидетельствует о повышенной актуальности и заинтересованности общества в деятельности бизнесмена. Об этом заявляет издание "Верстка", ссылаясь на Google Trends и Yandex Wordstat.

Согласно данным Google Trends, в первых числах мая интерес к Евгению Пригожину начал расти, и к концу месяца достиг рекордного значения за все время. Сравнительно, с 28 мая по 3 июня индекс популярности "повара Путина" составлял 100 баллов, что является наивысшим показателем, в то время как интерес к президенту России был более чем в три раза ниже, составляя всего 28 баллов.

Интерес россиян к Пригожину резко вырос

Данные Yandex Wordstat также подтверждают тенденцию роста популярности Евгения Пригожина. Согласно данным сервиса, в мае через поисковик "Яндекс" запросы о "поваре Путина" были сделаны 744 тысячи раз, что является рекордным значением. Предыдущий пик запросов о Пригожине был зафиксирован в январе, когда информацию о нем искали почти 498 тысяч раз. В то же время количество запросов по ключевому слову "Владимир Путин" в мае составило всего 305 тысяч, что в 2,4 раза меньше, чем количество запросов о Евгении Пригожине.

Интерес россиян к Пригожину резко вырос

Интерес к Евгению Пригожину возрос в связи с его конфликтом с Министерством обороны. Он записывал эмоциональные видео, в которых явно обвинял руководство военного ведомства в неудачах на фронте и выдвигал ультиматумы, угрожая выводом своих подразделений в случае недостатка боеприпасов. Кроме того, "повар Путина" посещал Белгородскую область и встречался с участниками местной территориальной обороны.

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Напомним, 11 июня стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал новый приказ, согласно которому добровольческие отряды и ЧВК должны заключить контракт с Министерством обороны России до 1 июля.

Также напомним, на днях глава ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил о том, что скоро стоит ожидать окончания так называемой СВО. Он саркастично поблагодарил высший командный состав Минобороны за "победу в третьей мировой войне".