"Обратное наступление": россияне вывозят награбленное в танках через Мариуполь, – советник мэра

Оккупанты используют дорогу вдоль морского побережья для того, что доставлять боеприпасы на фронт и вывозить награбленное имущество по направлению в Россию.

Российские захватчики усилили переброску военной техники через временно оккупированный Мариуполь в Донецкой области, как в направлении фронта, так и в сторону РФ. Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал Telegram.

"В Мариуполе и районе оккупанты продолжили обратное наступление в сторону Новоазовска Донецкой области. Зафиксировано многочисленное перемещение БТР с живой (к сожалению) силой и танков Т62 с пожитками, награбленными где-то в Бердянском районе", – написал Андрющенко.

Согласно его словам, значительная часть резервов оккупантов, находящихся на территории Мариупольского района, остаются на своих позициях.

"Российские солдаты – в предпаническом состоянии, особенно после собственноручной ликвидации последствий "юрьевской бавовны", – добавил советник мэра.

По информации, предоставленной Андрющенко, оккупанты активно использовали "старую" дорогу Мариуполь – Мангуш – Урзуф – Бабах-Тарама вдоль морского побережья для перевозки боеприпасов. Это свидетельствует о том, что оккупанты стремятся обеспечить свои военные силы необходимым боекомплектом и проводят транспортировку через указанный маршрут.

"Впервые зафиксирован факт загрузки автомобилей, маркированных как "скорая помощь", комплектами БК с последующей перевозкой в направлении Бердянска. Такая загрузка фиксировалась в Мариуполе (бывший Центральный райотдел полиции) и в Мангуше. Полностью получено визуальное подтверждение не менее чем 12 задействованных в перевозке БК "скорых". Все – УАЗики, известные как "буханка", – подытожил он.

Напомним, 26 мая Петр Андрющенко рассказал, что часть российских оккупантов, которые несли службу в районе Волновахи Донецкой области, бросили свои позиции и начали убегать.

А 14 июня в Генштабе сообщили, что бойцы Сил обороны имеют частичный успех на Бердянском направлении в ходе наступательных действий. За последние трое суток украинские военные в боях продвинулись по некоторым направлениям на расстояние от 200 до 1400 метров. Силы обороны освободили около 3 квадратных километров.