МРТК-Р Уран-6: в РФ модернизируют комплекс разминирования с учетом опыта войны в Украине

Конструкторы утверждают, что у машины увеличилась броневая защита и дальность управления. Кроме того произведены доработки силовой установки и ходовой части комплекса "Уран-6".

Российский многофункциональный робототехнический комплекс разминирования (МРТК-Р) "Уран-6" прошел очередную модернизацию с учетом опыта войны в Украине. Он получил усиленную бронезащиту и усовершенствованную систему связи, что позволяет увеличить дальность управления. Об этом 11 июня рассказал заместитель гендиректора Специального КБ Минобороны РФ Сергей Поповиченко на телеканале "Звезда".

В связи с этим обозреватели Army Recognition пишут, что решение о повторном проведении работ над комплексом "Уран-6" было принято по результатам его применения в украинских зонах, захваченных российскими вооруженными силами, которые необходимо было разминировать.

Было также отмечено, что фактически это вторая модернизация комплекса. Первый был проведен по результатам применения "Уран-6" в Сирии, где он активно применялся для разминирования Пальмиры и других городов. При этом на оккупированных территориях Украины противник применял этот комплекс для разминирования Мариуполя и других населенных пунктов Донбасса.

Что известно о комплексе Уран-6

МРТК-Р "Уран-6" — это гусеничная машина с креплениями для установки различного специального оборудования, которое предназначено для проделывания проходов в минных полях, а также для площадного разминирования территорий.

Модернизированный МРТК-Р "Уран-6". Источник: скрин видео

Поповиченко рассказал, что комплекс управляется дистанционно. Для этого у оператора имеется джойстик, с помощью которого возможно управление на расстоянии до 1 км не только ходом машины, но и его рабочими органами. При этом утверждается, что комплекс может работать даже в условиях радиоэлектронной борьбы и может определять тип обнаруженных взрывоопасных предметов.

Оператор помимо джойстика имеет рюкзак с дополнительным оборудованием.

Дисплей оператора МРТК-Р "Уран-6". Источник: скрин видео

"Машина относится к военной технике, соответственно, должна быть защищенность — от осадков, температуры. Работает в режиме от -50 до +50 градусов Цельсия. Кроме того, там находятся аккумуляторные батареи, которые позволяют управлять машиной в установленный период времени", — отметил Поповиченко.

Комплекс поставляется с платформой для перевозки на базе КамАЗ, оборудованной специальной подъемной системой и площадкой для смены тралов. В зависимости от площади зачистки от мин "Уран-6" может оснащаться катком, ударным или фрезерным тралом, бульдозерным отвалом или механическим захватом.

В базовой версии комплекс весит 6 тонн и, как утверждают россияне, способен выдержать подрыв до 60 кг в тротиловом эквиваленте. После модернизации эти показатели возможно выросли.

Ранее сообщалось, что российские захватчики готовят провокацию на заводе "Титан" в Крыму. По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, оккупанты доставили взрывчатку на территорию завода и активно его минируют.