"Имеют частичный успех": в Минобороны оценили наступление ВСУ на фронте

На Мариупольском направлении бои продолжаются в районах Новопокровска и Новоданиловки.

Силы обороны Украины и дальше проводят наступательные операции и имеют определенные успехи. Об этом сообщила 14 июня в Telegram Анна Маляр, заместитель Министра обороны Украины.

В районе Бахмута есть незначительное продвижение. На разных участках прошли вперед от 200-500 метров.

Она подчеркнула, что продолжаются тяжелые. На определенных участках войска движутся в условиях жесточайших боев, артиллерийского и авиационного превосходства врага.

В Запорожском направлении прошли вперед на расстояние от 300 до 350 м. На Бердянском направлении бои продолжаются вблизи села Макаровка. На Мариупольском направлении бои продолжаются в районах Новоданиловки и Новопокровска.

Потери врага постоянно растут. В сутки российские войска потеряли артиллерийскую батарею самоходных пушек, два комплекса РЭБ, сосредоточение автомобильной техники (до 10 единиц), радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы и ЗРК.

Контрнаступление ВСУ

Не в состоянии оперативно реагировать на наступление украинских войск Россия решила перебросить авиацию на южное направление. В оккупированный Бердянск РФ отправила 13 вертолетов Ка-29. Это модернизация советского Ка-27, получившего возможность нести вооружение и бронированную кабину.

Также стало известно, что Пентагон не подтверждает уничтожение 16 единиц иностранной техники Украины. В США учитывают все аспекты при формировании новых пакетов военной помощи. В своем заявлении она не ответила, будут ли пополнены потери бронетехники в соотношении друг к другу.

Напомним, 14 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские захватчики вывозят награбленное на танках через Мариуполь. В самом городе и районе оккупанты продолжили обратное наступление в сторону Новоазовска Донецкой области. Зафиксировано довольно многочисленное перемещение БТР с живой силой и танков Т62 с пожитками, награбленными в Бердянском районе.