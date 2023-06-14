РФ впервые перекинула в Бердянск вертолеты Ка-29: что о них известно

В оккупированный Бердянск РФ перекинула 13 вертолетов Ка-29. Это модернизация советского Ка-27, получившего возможность нести вооружение и бронированную кабину.

Related video

Журналисты опубликовали спутниковые снимки с оккупированного Бердянска, из которых стало известно, что РФ впервые с начала полномасштабной войны перебросила на войну 13 вертолетов типа Ка-29. Об этом сообщает проект "Схемы".

Компания PlanetLabs опубликовала снимки, на которых заметны 5 вертолетов Ка-25, 9 Ми-8 или Ми-24 и 13 вертолетов Ка-29. Последний тип авиации российские войска используют впервые. И как отмечает Defense Express, этот Ка-29 один из редчайших десантно-штурмовых вертолетов морской авиации ВС РФ.

Ка-29 это редкий вертолет для русской армии. Фото: Википедия

Ка-29 создан на базе Ка-27. В рамках модернизации на вертолет установили бронированную кабиной, также туда добавили подвески для вооружения, возможностью брать на борт десант в штатном порядке и установки экранно-выхлопных устройств. Кроме этого вертолет получил тепловые ловушки для защиты от угроз с земли.

Основные характеристики вертолета Ка-29:

длина фюзеляжа – 12,25 метра;

максимальная взлетная масса – 11 500 тонн;

боевая нагрузка – 1859 или до 3000 кг на внешней подвеске;

десантное выделение на 16 десантников.

На вооружении вертолета могут быть неуправляемые авиаракеты С-5 и С-8, пушки ГШ-23Л с боезапасом в 250 выстрелов, противотанковые ракеты "Атака" и якобы 4-ствольный пулемет ГШГ калибра 7,62 мм. У российских войск есть всего 27 вертолетов такого типа.

Напомним, 12 июня СМИ писали, что НАТО изучает опыт войны в Украине для разработки вертолетов следующего поколения.

6 июня СМИ писали, что морпехи США хотят заменить ракеты Hellfire для ударных вертолетов на дроны-камикадзе.