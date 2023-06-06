Оригинальная идея: морпехи США хотят заменить ракеты Hellfire для ударных вертолетов

Ракеты класса "воздух-земля" могут заменить на барражирующие боеприпасы, что значительно увеличит дальность нанесения удара по целям. Это сохранит актуальность вертолетов в условиях современного боя.

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Американские морские пехотинцы активно работают над новыми барражирующими боеприпасами большой дальности, которые в будущем заменят ракеты Hellfire на ударных вертолетах. Выбор именно такого типа вооружения вполне понятен — морпехи хотят повысить дальность поражения целей противника в потенциальном конфликте с Китаем. О планах Корпуса морской пехоты по модернизации в рамках программы Force Design 2030 говорится в материале Defense News.

Бригадный генерал Корпуса морской пехоты США Стивен Лайтфут рассказал об опыте применения ракеты Hellfire при атаке с ударного вертолета Bell AH-1 Cobra. По его словам, при определенной высоте дальность поражения боеприпаса составляет 8 км. При сухопутных операциях этого может быть достаточно, однако в морских регионах ситуация меняется.

"Это хорошая дальность при таких операциях, как "Иракская свобода", "Несокрушимая свобода" и в районах, где мы воюем уже много лет. Но когда вы переходите к Индо-Тихоокеанскому региону 8 километров не дают столько, сколько хотелось бы", — сказал Лайтфут.

Для того чтобы вертолеты не утратили актуальность в современном бою, отметил генерал, необходимо реализовывать как эволюционные, так и революционные идеи. Поэтому барражирующие боеприпасы дальнего радиуса действия могут быть поставлены на вооружение ударных вертолетов уже в ближайшие годы.

Между тем Лайтфут не раскрыл подробности проекта и характеристики будущего вооружения, но подчеркнул, что новые боеприпасы дадут сотни километров, что позволит в свою очередь делать то, "о чем ранее не могли даже подумать".

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Ранее сообщалось, что на выставке в Афинах компания Steadicopter показала новый винтокрылый беспилотник Golden Eagle. Это небольшой и легкий дрон создан на базе вертолета и предназначен для выполнения различных задач, и прежде всего для нанесения ударов по целям.

Израильские СМИ 22 мая сообщили, что США могут выкупить ударные вертолеты национальных ВВС для передачи их Украине. Взамен израильская армия получит 20 машин Apache варианта Echo в счет американской военной помощи.