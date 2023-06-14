РФ вперше перекинула в Бердянськ гелікоптер Ка-29: що про нього відомо

В окупований Бердянськ РФ перекинула 13 гелікоптерів Ка-29. Це модернізація радянського Ка-27, який отримав можливість нести озброєння та броньовану кабіну.

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Журналісти опублікували супутникові знімки з окупованого Бердянська, з яких стало відомо, що РФ вперше з початку повномасштабної війни перекинули на війну 13 гелікоптерів типу Ка-29. Про це повідомляє проєкт "Схеми".

Компанія PlanetLabs опублікувала знімки, на яких помітно 5 гелікоптерів Ка-25, 9 Мі-8 або Мі-24 та 13 гелікоптерів Ка-29. Останній тип авіації російські війська застосовують вперше. І як зазначає Defense Express, цей Ка-29 один з рідкісних десантно-штурмових вертольотів морської авіації ЗС РФ.

Ка-29 це рідкісний гелікоптер для російської армії Фото: Вікіпедія

Ка-29 створено на базі Ка-27. Модернізація зробила гелікоптер з броньованою кабіною, також туди додали підвіски для озброєння, можливістю брати на борт десант в штатному порядку та установки екранно-вихлопних пристроїв. Окрім цього гелікоптер отримав теплові пастки для захисту від загроз з землі.

Основні характеристики гелікоптера Ка-29:

довжина фюзеляжу — 12,25 метра;

максимальна злітна маса — 11 500 тонн;

бойове навантаження — 1859 або до 3000 кг на зовнішній підвісці;

десантне виділення на 16 десантників.

На озброєнні гелікоптера можуть бути некеровані авіаракети С-5 та С-8, гармати ГШ-23Л із боєзапасом в 250 пострілів, протитанкові ракети "Атака" та нібито 4-ствольний кулемет ГШГ калібру 7,62 мм. У російських військ є всього 27 гелікоптерів такого типу.

Нагадаємо, 12 червня ЗМІ писали, що НАТО вивчає досвід війни в Україні для розробки гвинтокрилів наступного покоління.

6 червня ЗМІ писали, що морпіхи США хочуть замінити ракети Hellfire для ударних гелікоптерів на дрони-камікадзе.