"Путин от наступления переходит в оборону": военные эксперты о встрече президента РФ с военкорами

"Санитарная зона", "закладка на Каховской ГЭС", "никакой мобилизации", "потеря 54 российских танков". Фокус собрал основные тезисы встречи президента страны-агрессора с военкорами и проанализировал их.

Во вторник, 13 июня, президент РФ Владимир Путин встретился с 18 военкорами, связанными с государственными СМИ, чтобы обсудить войну в Украине. Фокус вместе с экспертами разбирает основные тезисы его выступления и что за ними стоит на самом деле.

"К сожалению, это сорвало наступление ВСУ"

Глава Кремля традиционно заявил, что за подрывом Каховской ГЭС в Херсонской области якобы стоит Украина. При этом Путин заметил, что "сожалеет" что это, по его словам, "сорвало наступление ВСУ".

"К сожалению, это сорвало их [украинское] контрнаступление на этом направлении. К сожалению — почему? Потому что лучше, чтобы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо наступать. Поскольку такой разлив произошел, то, соответственно, и наступления не произошло", — сказал президент РФ.

По его версии, Украина целенаправленно и многократно била по ГЭС ракетами HIMARS. Другой вариант от Путина — на станции якобы была некая "закладка" ВСУ.

"Может быть, там была у них закладка какая-то, сейчас не знаю. Может быть, они в очередной раз там чем-то добавили — чем-то незначительным. И пошло разрушение", — высказался российский лидер.

При этом он не смог объяснить, зачем Украине подрывать дамбу в том месте, где якобы планировали наступать украинские военные.

"Я даже не знаю, как комментировать этот бред. "Закладка на Каховской ГЭС" уже смешно звучит, но можно точно сказать — Путин противоречит сам себе. По его словам, России не выгодно было подрывать ГЭС, ведь таким образом пострадали "новые территории РФ". При этом он сам указывает на то, что именно из-за подрыва дамбы якобы не состоялось контрнаступление ВСУ", — говорит Фокусу бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Таким образом, считает эксперт, Путин, пытаясь запутать население РФ, сам запутался в своих версиях и выдал сомнительное оправдание каховской катастрофы.

Это не единственный казусный момент Путина на встрече с военкорами.

Так, к примеру, российский президент сообщил, что РФ потеряла 54 танка во время контрнаступления ВСУ, которое, по его словам, началось 4 июня, а Украина – якобы аж 160 танков. Мало того, что Путин неправильно указал украинские потери, так он еще и преувеличил российские потери.

"Независимая мониторинговая группа Оryx публикует потери обеих сторон войны, и за ними не было замечено предвзятого отношения. Так вот даже согласно их данным, Россия потеряла за последние пару недель до 8 танков, ну никак не 54, о которых говорил Путин. Если без иронии, президент РФ уже давно не молод, и, возможно, что-то неправильно прочитал со своего листка или посчитал неправильно. Если он завысил потери собственной армии, представьте, во сколько раз он завысил потери Украины", — говорит Ступак.

"Какая-то санитарная зона"

На вопрос так называемых "военкоров" об обстрелах российской территории со стороны Украины, Путин предложил создать такую зону, которая, по его мнению, не позволит атаковать территорию Российской Федерации.

"Если это [обстрелы РФ] будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос — я это говорю очень аккуратно — чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию", — заявил Путин. При этом он подчеркнул, что это отдельный вопрос, требующий тщательного рассмотрения.

Военный эксперт, полковник запаса Петр Черник считает, что такой риторикой Путин в очередной раз доказывает, что Россия перешла от наступления к обороне.

"Нужно очень взвешенно подходить к тому, что говорит Путин. Вся эта риторика направлена лишь на одно — на консолидацию собственного населения. Они [россияне] несут стратегические потери в Украине и им нужно найти модель, как из этой ситуации выходить. Вот они и пытаются предлагать хоть что-то — условную "санитарную зону", которая в перспективе позволит закончить войну. Такая риторика в стратегическом плане имеет только один признак – Путин от наступления переходит к обороне", — говорит Фокусу Черник.

По словам эксперта, "санитарная зона" — что-то типа буферной территории, где нет ни вооружения, ни вооруженного противостояния. Такая зона, к примеру, существует между Южной и Северной Кореей.

"Это поиск некой формулы, как выйти из того позора, в который они сами себя загнали. Для Украины это ничего не значит. Абсолютно. У нас одна философия – освободить свои территории. Все", — заключает полковник запаса.

"А нужен ли нам Киев?"

Владимир Путин также признался, что не следит за мобилизацией в РФ. В то же время, он со ссылкой на "некоторых общественных деятелей" уточнил, что "нужно срочно набрать еще миллион, два миллиона".

"Наши войска были у Киева. Нам нужно туда возвращаться или нет? Я риторически вопрос задаю, ясно, что у вас ответа на него нет. Я сам только могу на него ответить. Но в зависимости от того, какие цели мы перед собой ставим, мы должны решать вопрос по мобилизации. Ну нет такой необходимости сегодня", — сказал военкорам Путин.

Политолог Игорь Рейтерович назвал такое заявление российского президента логичным, ведь все исследования, которые проводились в РФ публично или скрыто на тему отношения к мобилизации, показали крайне негативную реакцию населения.

"С одной стороны, россияне согласились на частичную мобилизацию, которая формально уже закончилась, хотя мы все понимаем, что на самом деле она продолжается, но другим способом. Пока все эти способы не массовые и не публичные, население смиренно молчит. Но если будет объявлена еще одна волна мобилизации или даже полный призыв, то это не пойдет на пользу рейтингам российской власти, которые и так не являются заоблачными", — говорит Фокусу Рейтерович.

У Кремля есть определенное опасение что мобилизация вызовет социальное напряжение, шквал негативных комментариев и усилит процессы миграции или способы уклонения от призыва.

"Москва нашла достаточно неплохой способ, как увеличивать свою армию – набирать срочников и разными методами принуждать их подписывать контракты с ВС РФ. Именно поэтому Путин и говорит, что сейчас нет нужды в мобилизации. Кроме того, в России началась подготовка к выборам, так что введение чрезвычайного положения — это для них крайний вариант", — считает политолог.

Фокус также писал, что американские аналитики считают, что президент РФ пытается систематически преувеличивать и искажать потери западной военной техники, чтобы изобразить контрнаступление ВСУ как неудавшееся.