"Неотъемлемая часть РФ": у Путина опровергли слова Лукашенко об "аренде" Крыма

Спикер российского президента отрицает, что РФ когда-либо хотела и пыталась урегулировать с Украиной вопрос Крыма.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Киев и Москва договаривались об аренде Крымского полуострова на мирных переговорах. Об этом спикер Владимира Путина заявил в среду, 14 июня.

"Крым — российский регион и неотъемлемая часть Российской Федерации", — заявил Песков.

Таким образом он отреагировал на заявление лидера Беларуси Александра Лукашенко, рассказавшему журналистам подробности мирных переговоров, которые якобы произошли между Россией и Украиной.

Что говорил Александр Лукашенко о переговорах Киева и Москвы

В среду, 14 июня, в эфир вышло интервью лидера Беларуси, которое он дал российским журналистам.

По его словам, Россия и Украина хотели договориться об аренде Крыма во время мирных переговоров, которые прошли в первые дня после полномасштабного вторжения ВС РФ.

Политик уточнил, что на тот момент договор об аренде еще можно было воплотить в реальность. Однако сейчас вернуться к данному документу невозможно, так как Луганская и Донецкая области, по его мнению, уже "территория России по Конституции".

Напомним, 28 мая у Зеленского назвали условия конца войны с Россией. По мнению советника главы ОП, есть лишь одна формула мира — украинская. Другие предложения озвучиваются в интересах России и размывают правильный путь к концу большой войны.

А 18 мая белорусский политик Александр Лукашенко рассказывал о якобы готовности Москвы заключить мир с Киевом на невыгодных для нее условиях.