Румынский генерал Кэтэлин Томеску, бывший глава Юго-восточного командования многонационального корпуса НАТО в Сибиу, подчеркнул большие проблемы, с которыми сталкивается румынская армия в поиске водителей.

После более чем 10 лет хронического недофинансирования румынской армии дела с закупкой боевой техникой пошли в гору, пишет defenseromania.ro.

От систем последнего поколения, таких как Patriot или HIMARS, до грузовиков Iveco, Румыния обменивает свою советскую технику на технику последнего поколения. Что касается грузовых автомобилей, то до 2026 года соседняя страна планирует закупить 2902 платформы.

Министерство национальной обороны объявило, что ищет сотни профессиональных водителей для грузовиков и бронетранспортеров, которыми оснащена румынская армия. Однако из-за низкой заработной платы желающих немного.

Средняя чистая зарплата в румынской армии составляет менее румынских 3000 леев (менее 600 евро).

"Вы знаете, какая ситуация в румынской армии, где вы не можете найти людей, даже если стрелять из пушки? Водителю заплатили 3000 леев. Есть люди, которые ушли, они пошли в разные компании, которые сразу предлагают им 5000 леев в месяц на руки. И тогда зачем вам идти в систему, где есть много ограничений? Заработная плата осталась прежней, а общество развивается", — заявил генерал Томеску.

14 июня сообщалось о том, что Норвегия закупает 54 танка Leopard 2A8 NOR. Немецкий производитель Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Минобороны Норвегии согласовали поставки 54 танков Leopard 2A8 в версии NOR.

18 мая Фокус писал о том, что в соцсети показали 152-мм гаубицу М1981 на вооружении ВСУ. В сообщении говорится, что соответствующая техника уже на эксплуатации Сил обороны Украины. Какое именно подразделение получило артиллерийскую систему не указано.