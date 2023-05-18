"Тайно передала Румыния": в соцсети показали 152-мм гаубицу М1981 на вооружении ВСУ (видео)

152-мм пушка М1981 на вооружении ВСУ, изготовленная в Румынии, якобы успешно проходит испытания в зоне боевых действий и применяется против ВС РФ.

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Украинские военные используют 152-мм гаубицу М1981 против российских захватчиков. Видео опубликовал Telegram-канал Karymat.

В сообщении говорится, что соответствующая техника уже на эксплуатации Сил обороны Украины. Какое именно подразделение получило артиллерийскую систему не указано.

Сначала в сообщении было указано, что передала технику Польша, но со временем информацию исправили. Как говорится в сообщении, гаубицу передало другое соседнее государство.

"Тайно передана Румынией 152-мм гаубица М1981", – говорится в сообщении.

Характеристики пушки М1981

Пушка М1981 – лицензионная копия советской Д-20, которую начали производить в СССР еще в 1953 году. Румынский образец несколько новее. На Решицком заводе в городе Тимишоара старт производства начался в начале 1980-х годов.

Самым положительным моментом при использовании системы называют наличие большого количества боеприпасов. Такие снаряды также производятся в Румынии. Количество такой техники как бы не превышает 300 единиц. Поставка в наше государство нескольких десятков таких гаубиц не повлияет на обороноспособность этого члена НАТО.

Характеристики румынской пушки идентичны советскому образцу Д-20. Вес составляет около 5,5 тонн, а скорострельность – до 6 выстрелов в минуту. Техника имеет короткий ствол, способный выстреливать снаряды на дальность до 17,5 км.

Напомним, 9 апреля бойцы ВСУ сообщили, что взорвали пушку МТ-12 армии РФ. Это оружие было создано еще в конце 1960-х годов. Украинским военным удалось грамотно наладить взаимодействие орудий и аэроразведки. В результате успешных действий украинских защитников российские оккупанты потеряли пушки МТ-12.

Также в конце февраля БПЛА уничтожил российскую антидроновую пушку ЛПД-801. Подразделения ВСУ необходимо было с помощью беспилотника зачистить укрытие ВС РФ и уничтожить окопавшихся на передовой российских солдат вместе с их оружием.