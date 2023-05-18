"Таємно передала Румунія": у соцмережі показали 152-мм гармату М1981 на озброєнні ЗСУ (відео)

152-мм гармата М1981 на озброєнні ЗСУ, яка виготовлена у Румунії, нібито вже успішно проходить випробування у зоні бойових дій та застосовується проти ЗС РФ.

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Українських військові використовують 152-мм гармату М1981 проти російських загарбників. Відео опублікував Telegram-канал Karymat.

У дописі йдеться про те, що відповідна техніка вже на експлуатації Сил оборони України. Який саме підрозділ отримав артилерійську систему не вказано.

Спочатку у повідомленні було вказано, що передала техніку Польща, але згодом інформацію виправили. Як зазначено у дописі, гаубицю передала інша сусідня держава.

"Таємно передана Румунією 152-мм гаубиця М1981", – йдеться у дописі.

Характеристики гармати М1981

Гармата М1981 – ліцензійна копія радянської Д-20, яку почали виготовляти в СРСР ще у 1953 році. Румунський зразок дещо новіший. На Решицькому заводі у місті Тімішоара старт виробництва розпочався на початку 1980-х років.

Найпозитивнішим моментом під час використання системи називають наявність великої кількості боєприпасів. Такі снаряди також виробляються у Румунії. Кількість такої техніки наче не перевищує 300 одиниць. Постачання до нашої держави кількох десятків таких гаубиць не сильно вплине на обороноздатність цього члена НАТО.

Характеристики румунської гармати ідентичні радянському зразку Д-20. Вага становить близько 5,5 тонн, а скорострільність – до 6 пострілів за хвилин. Техніка має короткий ствол, здатний закидати снаряди на дальність до 17,5 км.

Нагадаємо, 9 квітня бійці ЗСУ повідомили, що підірвали гармату МТ-12 армії РФ. Цю зброю створили ще наприкінці 1960-х років. Українським військовим вдалося грамотно налагодити взаємодію гармат та аеророзвідки. Внаслідок успішних дій українських захисників російські окупанти втратили гармати МТ-12.

Також наприкінці лютого БПЛА знищив російську антидронову гармату ЛПД-801. Підрозділу ЗСУ необхідно було за допомогою безпілотника зачистити укриття ЗС РФ та знищити російських солдатів, які окопалися на передовій, разом із їхньою зброєю.