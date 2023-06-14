Странности с заголовками: Русская служба ВВС обозвала Залужного "Волан-де-Мортом" (фото)

Статьи британского вещателя ВВС о главнокомандующем ВСУ вышли с разными заголовками в зависимости от локации редакций. Русская служба сравнила его с главным злодеем из серии книг о Гарри Поттере.

Русская служба британской радиостанции ВВС назвала главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного лордом Волан-де-Мортом. Это главный злодей из серии книг о Гарри Поттере.

Имя Волан-де-Морта журналисты решили вынести в заголовок статьи о главкоме, которая называется "Генерал Волан-де-Морт. Как Валерий Залужный стал самым популярным командующим украинской армии".

В материале приводятся слова источника ВВС из ведущего военного вуза России. Он говорит, что в рядах ВС РФ Залужного ранее приравнивали к Волан-де-Морту, известного как "Тот, кого нельзя называть".

Далее идет отсылка к статье издания Time о Залужном, где он рассказывал об уважении к российской школе военной науки и о чтении всех трудов главнокомандующего армией РФ Валерия Герасимова.

"Я вырос на российской военной доктрине и до сих пор считаю, что вся военная наука находится в России", — сказал Залужный.

И на следующий день после выхода статьи в Time фамилия Залужного начала появляться не только в дискуссиях между преподавателями, но и в учебном процессе, заметили авторы статьи ВВС.

Статья о Валерии Залужном в других версиях ВВС

В украинской версии данный материал опубликован с другим заголовком: "Перший після Бога, в хорошому сенсі". Як генерал Залужний став тим, ким він є".

А на главном сайте ВВС в английской версии текст статьи сокращен. Материал о Залужном называется "Valery Zaluzhny, the man behind Ukraine's counter-offensive" (Валерий Залужный, человек, стоящий за контрнаступлением Украины, ред.)

Редакция и авторы статей о Залужном не объяснили, почему так отличаются заголовки статьи о главкоме в разных языковых версиях.

Напомним, что в Харьковской области хотят переименовать село Ватутино в Залужное, в честь главнокомандующего ВСУ.

А Москва 30 мая объявила в розыск Валерия Залужного. Его разыскивают по статье Уголовного кодекса, но не уточняют, по какой именно.