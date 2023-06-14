Без дронов невозможно, а MaxxPro спасают жизни: репортаж CNN о наступлении ВСУ на Донбассе

Украинские защитники рассказали, что "россияне знают, как отступать и, к сожалению, как атаковать". Основные сложности связаны с вражеской авиацией — у РФ преимущество в воздухе.

Первые контрнаступательные усилия украинских сил дали определенный результат: освобождены села Нескучное, Благодатное и, недавно, Макаровка. В деоккупированных районах проводятся стабилизационные мероприятия, однако некоторые солдаты говорят, что "Россия не уйдет без боя". Об этом сообщают журналисты CNN, получившие эксклюзивный доступ в прифронтовой город Великая Новоселка Донецкой области — секретного района, где Украина готовила ряд начальных операций контрнаступления.

"Наши люди пытаются выбить их оттуда, а они вновь пытаются закрепиться", — объяснил полевой медик с позывным Винни.

По его словам, "наши ребята попали под обстрел и получили ранения".

"Один парень был тяжело ранен, поэтому мы вытащили его оттуда, а медик оказал ему квалифицированную помощь", — пояснил он.

Винни говорит, что его коллеги пытаются как можно быстрее оказывать помощь бойцам, чтобы свести потери к минимуму

Великую Новоселку, которая на протяжении полутора лет оставалась без воды, электричества и продолжает подвергаться частым обстрелам, сейчас уже считается относительным оазисом.

Винни — один из нескольких полевых медиков 68-й отдельной егерской бригады, одной из нескольких, которые удерживали линию фронта с самого начала полномасштабного вторжения ВС РФ. Сейчас уже усиленные подготовленными в западных странах боевыми подразделениями и вооруженные западным оружием, они надеются вернуть захваченные врагом земли.

ВСУ недавно освободили сила Нескучное, Благодатное и Макаровку

"[Переданный США бронетранспортер] MaxxPro неоднократно спасала мне жизнь. Он каждый день спасает нам жизнь — защищает от осколков и пуль", — пояснил еще один солдат с позывным Скрипаль.

По его словам, наступательная группировка ВСУ продвигается, уже зачищено село Благодатное.

"Противник растерян, не знает, куда бежать, сдается и отступает", — добавил он.

"Без дронов проводить контрнаступление ВСУ невозможно"

Контрнаступление Украины — сложная и опасная задача, и, судя по всему, за победу придется дорого заплатить, отметили журналисты.

Чтобы уменьшить потери, украинские силы в значительной степени полагаются на навыки операторов дронов, которые обеспечивают войска точными разведданными.

"Без дронов проводить наступление невозможно", — пояснил боец с позывным Мара, добавив, что раненых много. Но благодаря дронам потери удается по возможности минимизировать.

Украинские военные ждут новостей с передовой

Оператор дрона Мара объяснил, что обычные дроны обеспечивают ценную разведку наступающей группировки. "Нам нужны дешевые дроны и в большом количестве, потому что многие из них теряем", — сказал он.

"Нам нужно продвигаться быстро", — объяснил еще один солдат, поскольку перемещения ВСУ сопровождаются вражескими обстрелами, а в небе летают дроны ВС РФ, которые передают координаты артиллерии.

Операторы дронов работают из тыла, изучают линии врага, ищут менее защищенные позиции, а затем передают данные пехотинцам на передовой.

"Я пехотинец в прошлом и могу сказать что наступление пехоты крайне опасное. Россияне также нас изучают. К сожалению, россияне знают, как отступать и, к сожалению, как атаковать", — сказал он.

"Вражеская артиллерия препятствует продвижению"

ВС РФ пытаются останавливать продвижение ВСУ проверенным способом — с помощью шквальной артиллерии. Некоторые из солдат признают, что Украина уже понесла некоторые потери.

Василий Матий

"Артиллерия наносит больше всего потерь нам и препятствует продвижению", — объяснил украинский защитник.

Еще один поправил его, сказав, что другого выхода нет: "Либо мы их, либо они. Но, думаю, мы победим".

Продвижение Украины на южном направлении и новые отвоеванные территории укрепляют боевой дух. Замкомандира 68-й бригады подполковник Василий Матий говорит, что у Украины есть перспектива.

Великая Новоселка Великая Новоселка

"Положение на фронте стабильное. Мы продвигаемся каждый день, отвоевываем все больше и больше территорий. Улучшаем результаты. И не только наше подразделение, но и смежные, в этом же направлении", — пояснил подполковник.

Он также добавил, что боестолкновения идут ожесточенные, и враг порой не хочет сдаваться во что бы то ни стало.

"В начале у них были очень хорошие инженерные сооружения, мы их обошли и продвигаемся", — пояснил он.

Основные сложности связаны с российской авиацией

У РФ превосходство в воздухе. Журналисты CNN сообщили, что попали под обстрел российских истребителей Су-25, которые сбрасывали бомбы весом 227 кг.

"Враг использует армейскую авиацию. Они проводят по несколько вылетов за день", — сказал Матий.

И тем не менее Киев уже добивается некоторых успехов. Однако аналитики признают, что ВСУ пока еще не задействовали основные силы, несмотря на то, что удалось продвинуться в районе Великой Новоселки и в других на юге страны.

Дальше — больше

И хотя украинские защитники следуют предписанию о том, что "планы любят тишину", все же полковник Матий намекнул, чего следует ждать дальше.

"Наше наступление на этом не заканчивается. Наши контратаки определено принесут успех. Мы верим в победу, движемся к нашей цели, продвигаемся", — сказал он.

Напомним о случае, свидетелем которого стали бойцы 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка. Вражеский экипаж танка убежал, а танк продолжал атаковать позиции ВСУ и "самоуничтожился".

Также сообщалось, что российские инженеры отправляют в Украину тяжелые дроны "Ультиматум".