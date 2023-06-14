"Поднимают кирпичи": инженеры из РФ отправляют в Украину тяжелые дроны "Ультиматум"

По словам разработчиков, беспилотник выдерживает значительный вес и может работать в любую погоду, чтобы атаковать в самый неожиданный момент.

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В России разработали FPV-дрон "Ультиматум" с увеличенной грузоподъемностью для тяжелых погодных условий. Об этом российскому агентству "ТАСС" сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

По его словам, "Ультиматум" — это новая версия из семейства беспилотников ЦКБР под названием "Джокер". Летательный аппарат может работать в любую погоду, даже тогда, когда не могут летать птицы. Он добавил, что конструкция беспилотника позволяет ему работать и в мороз, во время испытаний аппараты якобы выполняли свои задачи при температуре -29 градусов Цельсия.

"На планете нет такого ветра и потока воды, которые могли бы сбить "Ультиматум", разве что дрон окажется под водопадом", — заявил Дмитрий Кузякин.

Благодаря этому дрон сможет захватывать украинцев врасплох, поскольку они не будут ожидать атаки с воздуха во время грозы, шторма или других погодных явлений. Разработчики хранят в тайне другие характеристики "Ультиматума", в том числе грузоподъемность.

"Могу сказать одно: дрон легко носит кирпич", — отметил Кузякин.

Глава ЦКБР утверждает, что "Ультиматум" сгодится для выполнения разных боевых задач благодаря своей универсальности. При создании модели конструкторы учитывали требования российских военных и консультировались с ними. Предполагается, что оккупанты начнут применять новые аппараты на территории Украины уже в июне.

В мае ЦКБР сообщил о разработке "универсальных" дронов "Джокер" для российской армии. Тогда Дмитрий Кузякин заявил, что такие БПЛА смогут проводить разведку, сбрасывать бомбы, переносить специальное оборудование и выполнять функцию "камикадзе".