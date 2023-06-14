"Піднімають цеглу": інженери з РФ відправляють в Україну важкі дрони "Ультиматум"

За словами розробників, безпілотник витримує значну вагу і може працювати в будь-яку погоду, щоб атакувати у найнесподіваніший момент.

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У Росії розробили FPV-дрон "Ультіматум" зі збільшеною вантажопідйомністю для важких погодних умов. Про це російському агентству "ТАСС" повідомив генеральний директор Центру комплексних безпілотних рішень (ЦКБР) Дмитро Кузякін.

За його словами, "Ультіматум" — це нова версія із сімейства безпілотників ЦКБР під назвою "Джокер". Літальний апарат може працювати за будь-якої погоди, навіть тоді, коли не можуть літати птахи. Він додав, що конструкція безпілотника дозволяє йому працювати також в мороз, під час випробувань апарати нібито виконували свої завдання за температури -29 градусів за Цельсієм.

"На планеті немає такого вітру та потоку води, які могли б збити "Ультиматум", хіба що дрон опиниться під водоспадом", — заявив Дмитро Кузякін.

Завдяки цьому дрон зможе захоплювати українців зненацька, оскільки вони не чекатимуть на атаки з повітря під час грози, шторму чи інших погодних явищ. Розробники зберігають у таємниці інші характеристики "Ультиматуму", у тому числі вантажність.

"Можу сказати одне: дрон легко носить цеглу", — зазначив Кузякін.

Глава ЦКБР стверджує, що "Ультиматум" згодиться для виконання різних бойових завдань завдяки своїй універсальності. При створенні моделі конструктори враховували вимоги російських військових та консультувалися з ними. Передбачається, що окупанти почнуть застосовувати нові апарати на території України вже у червні.

У травні ЦКБР повідомив про розробку "універсальних" дронів "Джокер" для російської армії. Тоді Дмитро Кузякін заявив, що такі БПЛА зможуть проводити розвідку, скидати бомби, переносити спеціальне обладнання та виконувати функцію "камікадзе".