У РФ похвалилися "всемогутніми" дронами "Джокер", але ідею, як завжди, вкрали

Російські інженери запевняють, ніби нові безпілотники зможуть виконати будь-яке завдання на війні в Україні — замінять сапера, розвідника, штурмовика.

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У Росії Центр комплексних безпілотних рішень (ЦКБР) заявив про розробку "універсальних" бойових дронів під назвою "Джокер". Генеральний директор підприємства Дмитро Кузякін поділився деталями з російським агентством "ТАСС".

За його словами, "Джокер" є FPV-дроном (first-person view), який здатний нести корисне навантаження та виконувати "весь спектр бойових завдань" на війні в Україні. Зазвичай бойові БПЛА мають спеціалізацію — розвідка, коригування вогню, штурм, завдання ударів ("камікадзе") бомбардування, мінування, перенесення спецобладнання і так далі, але нова модель нібито може замінити їх усіх і позбавити окупантів необхідності носити при собі кілька видів БПЛА. Кожен Джокер оснащений універсальною системою кріплення.

"Ми проаналізували іноземний досвід, досвід противника, переосмислили його, додали власних рішень і на базі спортивних дронів зробили універсальну лінійку", — заявив Дмитро Кузякін. — "Зізнаюся, ми скопіювали ідею у бойових дронів іноземного виробництва, але глибоко її переробили та сильно спростили".

Він додав, що для виконання різних завдань "Джокеру" не потрібно змінювати конструкцію — пілот може пустити в дію зовнішнє обладнання незалежно від його типу завдяки особливій системі керування. До того ж інженери ЦКБР стандартизували всі налаштування та прошивки, щоб спростити завдання військовим. Який вигляд і наскільки ефективний такий БПЛА у справі — поки що невідомо.

"Тепер не важливо, яку роль сьогодні виконує бойовий розрахунок: "Джокер" може бути чим завгодно, як свій картковий тезка", — розповів Кузякін.

Раніше з'явилася інформація, що росіяни поставили на потік виробництво FPV-дронів. Дешеві коптери, оснащені вибухівкою, можуть залітати у невеликі отвори та атакувати українських військових у будинках.

Писали також, що у Росії заявили про створення першого реактивного дрона-камікадзе під назвою К-5. Компанія "Беспілотні апарати" показала зразок на виставці "Екіпірування" у Москві, за словами розробників, апарат розганяється до 400 км/год і підіймає корисне навантаження вагою до 6 кг.