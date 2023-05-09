"Ставлять на потік": військовий експерт забив на сполох через нові дрони ЗС РФ

Розміри та швидкість FPV-дронів дозволяють окупантам атакувати українців навіть у будівлях. Сергій Флеш запропонував кілька способів захисту від них.

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Російська армія почала масово запускати дрони-камікадзе, які становлять велику загрозу для військових в Україні. Про це український зв'язківець Сергій Флеш написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, російські війська підглянули за ЗСУ і самі навчилися робити невеликі коптери з управлінням від першої особи (FPV) — такі аналоги "Ланцетів" та Switchblade для "бідних" собівартістю $200. Росіяни ґрунтовно взялися за цю технологію і зараз виробляють більше таких БПЛА, ніж українці.

FPV-дрони рідко несуть кілограм або більше вибухівки, натомість літають зі швидкістю близько 100 км/год та влітають у вузькі місця завдяки маленьким габаритам. Наприклад, БПЛА здатний проникнути в будівлю через невелике віконце і вразити українських солдатів, які там сховалися.

"У Росії зараз ставлять ці дрони буквально на потік. Ринок компонентів Китаю для них повністю відкритий, а на митниці повне "зелене світло"", — заявив Сергій Флеш.

Він показав квадрокоптер із написом "Урал — Фронту", який ледь не долетів до позиції ЗСУ, де був експерт. На щастя, один із бійців чергував з антидроновою рушницею, вчасно почув звук двигунів і "вистрілив" у їхній бік радіовипромінюванням, приземливши безпілотники в кущі.

Російський FPV-дрон, збитий бійцем ЗСУ Фото: Facebook Російський FPV-дрон, збитий бійцем ЗСУ Фото: Facebook

Сергій Флеш запропонував військовим захищати від російських FPV-дронів за допомогою звичайних сіток, а також окопних комплексів РЕБ типу "купол" або "щит", що працюють у діапазоні 868-915 МГц. За його досвідом, модуль перешкод потужністю 20 Вт та штирьова антена дальністю дії 150-200 метрів добре пригнічують коптери-камікадзе. Потрібно враховувати, що ЗС РФ згодом можуть перейти на інші частоти, купивши в Китаї дорожчі модулі.

Раніше писали, як саме ЗС РФ застосовують FPV-дрони проти українців. Вони вже розробили кілька тактик, що їх успішно використовують.