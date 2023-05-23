В РФ похвастались "всемогущими" дронами "Джокер", но идею, как всегда, украли

Российские инженеры уверяют, будто новые беспилотники смогут выполнить любую задачу на войне в Украине — "заменят" сапера, разведчика, штурмовика.

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В России Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) заявил о разработке "универсальных" боевых дронов под названием "Джокер". Генеральный директор предприятия Дмитрий Кузякин поделился деталями с российским агентством "ТАСС".

По его словам, "Джокер" является FPV-дроном (first-person view), который способен нести полезную нагрузку и выполнять "весь спектр боевых задач" на войне в Украине. Обычно боевые БПЛА имеют специализацию — разведка, корректировка огня, штурм, нанесение ударов ("камикадзе") бомбардировка, минирование, переноска спецоборудование и так далее, но новая модель якобы может заменить их всех и избавить оккупантов от необходимости носить при себе несколько видов БПЛА. Каждый "Джокер" оснащен универсальной системой крепления.

"Мы проанализировали иностранный опыт, опыт противника, переосмыслили его, добавили собственных решений и на базе спортивных дронов сделали универсальную линейку", — заявил Дмитрий Кузякин. — "Признаюсь, мы скопировали идею у боевых дронов иностранного производства, но глубоко ее переделали и сильно упростили".

Он добавил, что для выполнения разных задач "Джокеру" не нужно менять конструкцию — пилот может задействовать внешнее оборудование вне зависимости от его типа благодаря особой системе управления. Вдобавок, инженеры ЦКБР стандартизировали все настройки и прошивки, чтобы упростить задачу военным. Как выглядит и насколько эффективен такой БПЛА в деле — пока неизвестно.

"Теперь не важно, какую роль сегодня выполняет боевой расчет: "Джокер" может быть чем угодно, как свой карточный тезка", — рассказал Кузякин.

Ранее появилась информация, что россияне поставили на поток производство FPV-дронов. Дешевые комптеры, оснащенные взрывчаткой, могут залетать в небольшие проемы и атаковать украинских военных в зданиях.

Писали также, что в России заявили о создании первого реактивного дрона-камикадзе под названием К-5. Компания "Беспилотные аппараты" показала образец на выставке "Экипировка" в Москве, по словам разработчиков, аппарат разгоняется до 400 км/ч и поднимает полезную нагрузку до 6 кг.