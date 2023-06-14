Больше в разы: в Минобороны рассказали о потерях россиян по направлениям наступления ВСУ

По словам замминистра обороны Анны Маляр, россияне распространяют фейки о больших потерях ВСУ для того, чтобы вызвать панику у украинцев и деморализовать украинские войска.

Украинские военные во время контрнаступления несут куда меньше потерь по сравнению с российскими оккупантами. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр у себя в Telegram.

По ее словам, россияне распространяют фейки о больших потерях ВСУ для того, чтобы вызвать панику у украинцев и деморализовать украинские войска.

"В общем, на протяжении всей войны у нас в разы меньше потерь", — заявила Маляр.

Также она рассказала о соотношении потерь Сил обороны и оккупантов. По ее словам, по направлению "Хортица" (Бахмутское направление) у врага погибших в 8,73 раза больше, чем у украинцев. На Таврическом направлении (Запорожская область) – у россиян погибших в 5,3 раза, чем у Сил обороны.

"Я хочу напомнить, что во время войны ни одна из сторон не обнародует точные данные о своих потерях, потому что этим может воспользоваться враг для прогнозирования дальнейших действий противника на поле боя", — заявила Маляр.

Напомним, что Анна Маляр и ранее комментировала фейки россиян о якобы очень больших потерях ВСУ. Она заявила, что у россиян очень большие проблемы с разведкой в Украине, поэтому они используют все методы для того, чтобы узнать информацию о потерях Сил обороны.

Также она отметила, что в РФ растет недовольство солдатских матерей. Она заявила, что женщины не готовы мириться с гибелью своих сыновей, поэтому командование ВС России рассматривает отправку завербованных заключенных на фронт.