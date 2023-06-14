Подрыв Каховской ГЭС: ударный дрон ВСУ доставил гуманитарку украинцам в оккупации (видео)

Как заявил министр Михаил Федоров, россияне не эвакуируют местных из затопленных в результате подрыва Каховской ГЭС районов, а также не дают сделать это Украине.

Украинский ударный дрон Vampire доставил гуманитарный груз украинцам, которые находятся на оккупированных территориях Херсонской области. Об этом заявил министра цифровой трансформации Михаил Федоров у себя в Telegram.

Он отметил, что россияне не эвакуируют местных из затопленных в результате подрыва Каховской ГЭС районов, а также не дают сделать это Украине.

"Но на помощь приходят технологии. Украинский ударный дрон Vampire, ранее уничтожавший врага, доставляет гуманитарную помощь украинцам в оккупации", — написал Федоров.

Министр заявил, что Украина ежедневно борется за жизнь людей, оказавшихся в ловушке.

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Что такое БПЛА Vampire

Напомним, что украинская компания SkyFall разработала и выпускает отечественные ударные беспилотники под названием Vampire. БПЛА представляет собой достаточно большой гексакоптер, поднимающий полезную нагрузку весом до 15 кг на высоту до 400 км. Благодаря этому он может сбрасывать на противника разные типы боеприпасов: термобарические, кумулятивные и осколочно-фугасные, чтобы эффективно поражать разные типы целей, в том числе танки и другую бронетехнику ВС РФ.

Также сообщалось, что в "Укргидроэнерго" объяснили, что делать с подорванной россиянами Каховской ГЭС. Специалисты "Укргидроэнерго" уже работают над остановкой срабатывания воды из Каховского водохранилища из-за плотины ГЭС. Это необходимо для уменьшения экологического ущерба и скорейшего восстановления поврежденного сооружения.