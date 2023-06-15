ВСУ добились успехов на нескольких направлениях, РФ вводит резервы, – ISW (карты)

Как отмечают американские аналитики, украинскими силам, вероятно, удалось продвинуться на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Вооруженные силы Украины продолжают совершать контрнаступательные действия сразу на нескольких направлениях. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 14 июня.

Аналитики указали на то, что 14 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила о продвижении ВСУ на Бахмутском направлении на расстояние от 200 до 500 метров. О контратаках ВСУ на северо-западной, северо-восточной и юго-западной окраинах Бахмута также писали российские военкоры.

Карта боев на Бахмутском направлении

Замглавы украинского оборонного ведомства также упомянула о продвижении ВСУ на Запорожском направлении на расстояние от 300 до 350 метров. Украинские и российские источники сообщали о боях в западной части Запорожской области к югу от Орехова.

Карта боев в Запорожской области

Авторы отчета отметили, что украинские официальные лица сообщали о боях в районе Макаровки Донецкой области, что в 6 км к югу от Великой Новоселки. В то же время российские военкоры заявили, что РФ бросила резервы на позиции к югу от Великой Новоселки, чтобы остановить продвижение украинцев в этом районе.

Карта боев в Донецкой области

Напомним, что 14 июня несколько западных чиновников заявили, что Вооруженные силы Украины освободили минимум четыре села и продолжат двигаться вперед в рамках контрнаступления. По их оценкам, контрнаступление началось крайне рано, но инициатива — на стороне украинцев.

Согласно заявлению бойца из батальона "Свобода" Ярослава Лысенко от 14 июня, на восточном фронте Силы обороны Украины совершили прорыв, возвращаясь на утраченные позиции. По словам украинского защитника, в рамках небольших наступательных действий, подразделения ВСУ вокруг Бахмута продвинулись на несколько километров.

Еще мы писали о том, что 11 июня стало известно, что Силы обороны и безопасности Украины освободили населенные пункты Благодатное и Макаровка Донецкой области. Наступление проводила 68-я отдельная егерская бригада при поддержке отдельного батальона президентской бригады.