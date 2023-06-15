"Минимум три-четыре месяца": главный удар в контрнаступлении ВСУ еще не нанесен, — Павел

По словам президента Чехии, ни одна армия НАТО не имеет такого опыта, как украинская. Наступательные действия, которые уже увидел мир, он назвал формирующими операциями.

Президент Чехии Петр Павел считает, что мир еще не увидел настоящее контрнаступление Вооруженных сил Украины и главный удар будет впереди. Об этом он рассказал в новом интервью для издания "Радио Свобода" 15 июня.

По его словам, украинская армия имеет больше опыта, чем любая другая армия НАТО, ведь вооруженные силы Альянса не проводили таких интенсивных операций. Совсем скоро ВСУ, отмечает чешский президент, будут соответствовать всем стандартам Альянса.

"Ну, мы увидели начало, которое, скажем так, умеренное. Я считаю, что настоящего контрнаступления мы еще не увидели. Все – еще впереди. Я бы назвал это исходя из своего военного опыта формирующими операциями", — говорится в сообщении.

Петр Павел также отмечает, что подготовка к этому событию длилась несколько месяцев и это вполне приемлемо, так как нужно проработать огромное количество вопросов, чтобы быть готовыми к любому повороту событий. Также нужно много усилий от людей, которые привлечены к подготовке.

"Если мы также учтем погодные условия, которые очень неблагоприятны в течение зимы, то мы придем к выводу, что все, чего не удастся достичь в этом году, придется отложить, по крайней мере, до весны следующего года со всеми трудностями. Когда я говорю, что мы видим окно возможностей в этом году, то это значит, что потребуется минимум три-четыре месяца, прежде чем начнется любая другая активность. Я думаю это реалистичная картина", — подытожил президент Чехии.

Напомним, 15 июня сообщалось, что вокруг Бахмута некоторые украинские подразделения пошли в контрнаступление. По словам Ярослава Лысенко из батальона "Свобода", подразделения ВСУ вокруг Бахмута продвинулись на несколько километров. Украинские защитники наносят врагу потери как в живой силе, так и в технике.