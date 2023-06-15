"Было бы очень тревожно": США также не подтверждают поставку оружия из КНР в РФ

В Госдепе заявили, что они не фиксировали доказательства поставки оружия в РФ. Ранее Кадыров показывал якобы китайские броневики в своем арсенале.

В Государственном департаменте США заявили, что они не фиксировали факты поставки вооружения со стороны РФ. Об этом во время брифинга заявил спикер Мэтью Миллер.

На вопрос журналиста, будет ли госсекретарь США открыт для обсуждения мирных усилий Китая по Украине во время визита в Пекин, Миллер заявил, что такие темы будут поднимать. По его словам, в настоящее время США не могут подтвердить факт поставок вооружения России.

"Мы очень четко дали понять, что у нас были и есть обеспокоенность по поводу того, что Китай может оказать летальную помощь России. До сих пор мы не видели доказательств того, что он сделал этот шаг. Если бы они это сделали, это вызвало бы большую обеспокоенность", — подчеркнул Миллер.

Также представитель Госдепа добавил, что они приветствуют участие любой страны готовы помочь обеспечить справедливый и длительный мир в Украине. Китай заявлял, что выступают за достижение мира.

Что известно о поставках вооружения РФ из Китая?

7 июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что им на вооружение поступили китайские броневики "Тигр". Их производят на Baoji Special Vehicles Manufacturing. Также Кадыров добавил, что они якобы закупают такую технику тысячами и 128 видов бронетранспорта.

Затем 12 июня представитель МИД Китая Ван Вэньбинь опроверг информацию о поставках броневиков "Тигр" китайского производства. По словам Вэньбина, Китай придерживается объективной и справедливой позиции относительно "украинской проблемы".

Напомним, 14 июня СМИ писали, что Китай помогает Ирану быстрее поставлять РФ дроны Shahed.