Опередить врага: оппозиция в парламенте ФРГ призвала срочно прислать ВСУ авиацию и ракеты

По словам депутата Бундестага от ХДС/ХСС Родериха Кизеветтера, успех на фронте для Киева могут обеспечить ракеты большой дальности, работающие вглубь оккупированной территории. Поддержка с воздуха поможет расчистить поле боя для пехоты ВСУ.

Успех украинского контрнаступления зависит от поставок боевой авиации и ракет дальнего радиуса действия, которые незамедлительно следует поставить Киеву. Об этом заявил 14 июня депутат немецкого Бундестага от ХДС/ХСС, член комитета по международным отношениям Родерих Кизеветтер, сообщает издание Guildhall.

По его словам, для скорейшего освобождения украинских территорий западные партнеры обязаны пойти ва-банк и передать немецкие ракеты Taurus, американские ATACMS и больше британских ракет Storm Shadow.

"Необходимо поставить Украине ракеты большой дальности, чтобы гарантировать возможность наносить высокоточные удары вглубь оккупированной территории. Для успешного контрнаступления важно, чтобы Украина опережала ситуацию, т. е. была в военном отношении способна компенсировать количественный недостаток в личном составе и технике на поле боя качеством. Этого можно добиться только при поставке систем вооружения, позволяющих Украине уничтожать российские линии снабжения далеко за линией фронта, тем самым отрезая агрессора и расчищая поле боя для украинских сухопутных войск", — заявил представитель немецкой оппозиции.

Кроме того, по словам представителя Бундестага, Киеву необходима поддержка наступательных действий с воздуха, что позволит обеспечить полноценность операции.

"Это означает, что если мы хотим достичь успеха, истребители и системы дальнего действия, такие как крылатые ракеты Taurus, увеличение числа поставок Storm-Shadow и поставка беспилотников дальнего действия, о чем уже объявила Великобритания, артиллерийские ракеты дальнего действия и ATACMS, должны быть доставлено сразу", — подытожил немецкий политик.

Напомним, в начале мая стало известно, что Великобритания могла уже передать Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, которые пригодятся украинским защитником во время контрнаступления.

Также напомним, недавно эксперты рассказали Фокусу, какие истребители будут большей проблемой для ВС РФ и какие есть аргументы в пользу того или иного боевого самолета.