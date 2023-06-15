Наводил С-300 на позиции ВСУ под Бахмутом: в Донецкой области задержали агента ФСБ (фото)

По данным следствия, российские спецслужбы больше всего интересовались передвижением иностранной военной техники, задействованной в контрнаступлении Украины.

В Донецкой области взяли с поличным местного жителя, который передавал ФСБ сведения о позициях и передвижении ВСУ в районе Бахмута. Об этом информирует Служба безопасности Украины.

"Злоумышленник передавал в ФСБ локацию боевых позиций и маршруты перемещения передовых подразделений Сил обороны в районе Бахмута", – говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что особое внимание уделялось направлениям движения иностранной военной техники ВСУ, задействованной в контрнаступлении.

"Развединформация потребовалась захватчикам для осуществления массированных ударов российскими зенитно-ракетным комплексами С-300 по районам сосредоточения подразделений Вооруженных Сил Украины", – отмечают в СБУ.

Фигуранта задержали во время выполнения задания. У него изъяли мобильный телефон с подготовленными к отправке файлами электронных карт с обозначением координат дислокации украинских военных.

По данным следствия, жителя Константиновки Донецкой области в конце мая 2022 года дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ в запрещенной соцсети "Одноклассники".

"По указанию российской спецслужбы их агент лично обходил местность и фиксировал места базирования или движения Сил обороны вблизи линии столкновения", – говорится в публикации.

Установлено, что мужчина связывался с ФСБ при помощи Telegram, используя вымышленное имя.

Задержанному объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, 13 июня в Днепропетровской области СБУ сообщила о задержании агента ФСБ, который шпионил за центрами подготовки ВСУ к контрнаступлению. При помощи Telegram он сообщал "куратору" о количестве личного состава и военной техники, которую готовят к переброске на фронт.

23 мая в СБУ рассказали, что в Черкассах взяли с поличным агента российской разведки прямо во время видеосъемки. Злоумышленник собирал данные о местах базирования и перемещения украинских военных и систем ПВО.