Свинко vs Хохол: в РФ подрались двое мужчин, выясняя, чья фамилия более украинская

Товарищи выпивали в компании и обсуждали проблемы России, а затем разговор перетек на вопросы антропонимики. После переросших в драку словесных баталий одного из них доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В российском Калининграде два товарища один с фамилией Свинко, а другой Хохол во время застолья чуть не убили друг друга. Все произошло из-за выяснения у кого менее украинской фамилии. Об этом сообщает издание Mash.

Товарищи выпивали в компании и обсуждали социальные, экономические и политические проблемы Родины. В какой-то момент разговор перетек в область ономастики, и они принялись обсуждать вопросы антропонимики.

Первый сказал, что фамилия Хохол является своеобразным клеймом. Его оппонент апеллировал, что значительная часть украинских фамилий заканчивается на О, как. например, Свинко.

Дальше словесная дуэль перешла в драку — в ход пошли кулаки, и Свинко победил Хохла. Последнего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Напомним, что возобновление авиасообщения с РФ привело к драке между депутатами в парламенте Грузии.

Ранее сообщалось, что в Турции возникла потасовка между представителями Украины и России во время заседания Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества. В кулуарах нардеп Александр Мариковский ударил представителя российской делегации за то, что тот сорвал флаг Украины.