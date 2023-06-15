Европарламент призвал НАТО пригласить Украину в альянс: принята резолюция

Евродепутаты ожидают, что процесс присоединения Украины к НАТО начнется после окончания войны и будет завершен как можно скорее.

В четверг, 15 июня депутаты Европарламента призвали союзников по НАТО выполнить свои обязательства перед Украиной и подготовить почву для приглашения Киева присоединиться к оборонному альянсу. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте органа.

Отмечается, что в резолюции, принятой в четверг 425 голосами против 38 при 42 воздержавшихся, депутаты Европарламента подчеркивают, что они ожидают, что "процесс присоединения начнется после окончания войны и будет завершен как можно скорее".

"Пока не будет достигнуто полноправное членство, ЕС и его государства-члены вместе с союзниками по НАТО и партнерами-единомышленниками должны тесно сотрудничать с Украиной для разработки временных рамок гарантий безопасности, говорят депутаты Европарламента, которые должны быть реализованы сразу после войны", – говорится в пресс-релизе.

Также сообщается, что парламентарии подчеркнули, что интеграция Украины как в НАТО, так и в ЕС укрепит региональную и глобальную безопасность, а также связи между Киевом и евроатлантическим сообществом.

Кроме того, европейские депутаты признали разрушение Каховской плотины Россией военным преступлением, зафиксировали необходимость всеобъемлющего пакета ЕС по реконструкции и восстановлению Украины, а также поддержали начало переговоров о вступлении страны в ЕС уже в этом году.

Напомним, 15 июня американские СМИ писали, что полноценное вступление Киева в НАТО станет главной темой саммита в Вильнюсе. В администрации Белого дома продолжают диалог с другими союзниками по этому вопросу.

В этот же день было опубликовано интервью министра обороны Украины Алексея Резникова. По его словам, Киев ожидает, что на саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе в следующем месяце, будет внесена ясность о полноценном членстве Украины в альянсе.