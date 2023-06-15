Дания и Нидерланды финансируют поставки еще 14 танков Leopard 2 Украине, — СМИ

По данным медиа, все машины будут переданы ВСУ в течение следующего года. Источники рассказали журналистам, что партнеры уже выделили "трехзначную миллионную сумму" на военную помощь Украине.

После потери Вооруженными силами Украины основных боевых танков Leopard 2 Дания и Нидерланды стремятся профинансировать поставки новых таких единиц. Об этом говорится в материале издания Handelsblatt, опубликованном 15 июня.

Источники из НАТО сообщили журналистам, что Дания и Нидерланды предоставили средства на закупку 14 танков Leopard 2 для ВСУ. По данным СМИ, соответствующие договоренности уже заключены и страны выделили на них "трехзначные миллионные суммы".

Со ссылкой на человека, знакомого с процессом поставки, в материале отметили, что все 14 Leopard будут отправлены в Украину в течение следующего года. По информации медиа, первые машины защитники смогут получить в январе 2024 года.

"Эта поддержка, вероятно, будет важным знаком для Украины, поскольку, как говорят, первые боевые танки немецкого производства были повреждены во время наступления, которое продолжается", — подчеркнули в Handelsblatt.

Напомним, 14 июня стало известно, что российские артисты Григорий Лепс и Николай Басков поддержали инициативу выплачивать 1 млн рублей военным, которые смогут подбить танки Leopard.

Ранее, в конце мая, Минобороны Испании анонсировало новые поставки Leopard Украине. Кроме четырех танков страна передаст Украине новую партию бронированных машин пехоты M113.