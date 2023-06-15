"Еще в процессе": Игнат опроверг слова Столтенберга о начале обучения пилотов ВСУ на F-16 (видео)

По словам спикера Воздушных сил, специалисты из Украины еще работают в Европе над вопросом обучения пилотов. А генсек НАТО говорил о фактическом начале тренировок.

Пилоты Воздушных сил ВСУ еще не начали обучение на истребителях F-16, несмотря на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга. Об этом сказал 15 июня на брифинге cпикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Честно говоря, не знаю, что имел в виду Столтенберг. Возможно, это где-то в заявлении есть трудности перевода. Берутся заявления разных руководителей и вырывается из контекста Telegram-каналами", — отметил он.

Игнат добавил, что процесс обучения пилотов ВСУ — непростой и растянут по времени. Военные специалисты из Украины работают в Европе над этим вопросом.

По словам спикера, украинская сторона постоянно консультируется с партнерами, определяются приоритеты и направления.

"В Европе обучаются тысячи украинских военных в разных программах, в том числе авиационные специалисты. Авиаспециалисты, что это не пилоты, а те, кто обеспечивают процесс на разных этапах и направлениях", — объяснил он.

Командование Воздушных сил ВСУ хочет, чтобы пилоты собрались, как можно быстрее выехали на учебу и вернулись скорее. По словам Игната, сейчас лишь момент состояние готовности.

"Просто все очень этого хотят и постоянно обновляют информацию, что пилоты вот-вот уехали и скоро приедут. Будем ждать, чтобы уехали скорее", – резюмировал военный.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 15 июня заявил о начале обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

На встрече министров обороны стран НАТО 15 июня в Брюсселе в формате "Рамштайн" были достигнуты договоренности о начале учений на истребителях F-16 со специалистами из Нидерландов и Дании.